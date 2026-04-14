Türkiye'nin doğal taş zenginliğini dünyaya tanıtan Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 31'inci kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünya çapında ilk üçe giren fuarın ülkenin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olduğunu belirterek, "Eskiden blok olarak sattığımız doğal taşta artık işlenmiş ürün ihracatında yüzde 65'lik bir hacme ulaştık ve bunu teknoloji ile yüzde 90'lara çıkaracağız" dedi.

HABERİN ÖZETİ Bakan Bolat açıkladı. İhracatçıya sağlanan hibe desteği yüzde 70'e çıkarıldı Türkiye'nin doğal taş zenginliğini dünyaya tanıtan Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 31. kez ziyaretçilerine kapılarını açtı ve fuarda önemli açıklamalarda bulunuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fuarın ülkenin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olduğunu belirtti. Türkiye, doğal taş rezervlerinin yaklaşık %35'ine sahip ve uluslararası piyasada 80'in üzerinde farklı yapı ve 120'nin üzerinde renk seçeneğiyle ilgi görüyor. Blok olarak satılan doğal taşta artık işlenmiş ürün ihracatında %65 hacme ulaşıldığı ve bu oranın teknoloji ile %90'lara çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı. Katılımcılara sağlanan hibe desteğinin %70'e yükseltildiği belirtildi. 2025 yılında madencilik sektörü ihracatının 6,4 milyar dolara ulaşmasının beklendiği, doğal taş sektöründe ise 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiği ifade edildi. Türkiye, Çin ve İtalya'dan sonra en fazla doğal taş ihraç eden üçüncü ülke konumunda.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Fuar İzmir’de düzenlenen tanıtan Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirilen farklı renk ve özellikteki ham bloklar sergileniyor. Ağırlıkları 20 ile 30 ton arasında değişen bine yakın blok taş alanda yerini aldı. Dünyadaki doğal taş rezervinin yaklaşık yüzde 35’ine sahip olan Türkiye, 80’in üzerinde farklı yapı ve 120’nin üzerinde renk seçeneğiyle uluslararası piyasada büyük ilgi görüyor. Fuarın açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, büyükelçiler, belediye başkanları ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

HİBE DESTEĞİ ARTIRILDI

Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojiler Fuarı'nın küresel sektördeki önemine değinerek Türkiye'nin madencilik ihracatındaki başarılarını vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bugün ülkemizin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan İzmir'de, dünya doğal taş sektörünün en önemli buluşmalarından biri için bir aradayız. Dünya çapında ilk üçe giren fuarlarımızdan biri olan Marble İzmir'i organize edenlere teşekkür ediyorum. Türkiye, jeolojik yapısı sayesinde dünyanın en zengin doğal taş rezervlerine sahip ülkelerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Sektörün ihracat hedeflerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, "2025 yılında madencilik sektörü ihracatımız 6,4 milyar dolara ulaşarak toplam ihracatımızdan yüzde 2,34 pay alırken, doğal taş sektöründe 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Çin ve İtalya'dan sonra en fazla doğal taş ihraç eden üçüncü ülke konumundayız. Eskiden blok olarak sattığımız doğal taşta artık işlenmiş ürün ihracatında yüzde 65'lik bir hacme ulaştık ve bunu teknoloji ile yüzde 90'lara çıkaracağız. Bu yıl 100'den fazla ülkeden 1000'e yakın firmanın katıldığı ve 70 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen bu prestijli fuar için katılımcılara sağladığımız hibe desteğini yüzde 70'e yükselttik" dedi.

ARZ KRİZİNDEN ETKİLENİLMEDİ

Bölgedeki jeopolitik gerilimlerin ve sıcak savaşların küresel enerji piyasalarına etkilerini değerlendiren Bakan Bolat, "Malum, dünya ciddi sarsıntılar geçiriyor; politik, diplomatik ve ekonomik yönden sıcak savaşların birçoğu etrafımızda cereyan ediyor. Kuzeyimizdeki büyük savaş, güneyimizdeki iç savaşlar, İsrail tarafından gerçekleştirilen Gazze katliamı ve Lübnan'a yönelik saldırılar ile Körfez'deki gerilimler, 1973, 1979 ve 2022'deki krizlerin toplamından daha büyük bir enerji arz ve fiyat krizini beraberinde getiriyor. Birçok ülke petrol, doğal gaz ve gübre gibi konularda arz problemi yaşarken, hükümetimizin ve ilgili bakanlıklarımızın zamanında yaptığı stoklamalar sayesinde biz hiçbir arz krizi yaşamadık. Dünya piyasalarındaki enerji fiyatlarında görülen çılgın artışlar ve enflasyonist etkiler karşısında vatandaşlarımızın ve üretimimizin en az hasarla etkilenmesi için eşel mobil sistemiyle gayret ettik" şeklinde konuştu.

İZMİR'E TAM 450 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI

İzmir'in dış ticaretteki güçlü konumuna dikkat çekerek hükümetin şehre ve ihracatçılara sağladığı yatırım desteklerini belirten Bakan Bolat, "İzmir, 2025 yılı bilançosuna göre 22,5 milyar dolar ihracat ve 12,9 milyar dolar ithalat yaparak bize dış ticaret fazlası kazandıran güzide bir şehrimizdir. Ege Serbest Bölgesi, 3,25 milyar dolar ihracatla Türkiye'nin lideri konumundadır. Hükümetimiz, görevde olduğu 23 yıl boyunca İzmir'e tam 450 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirdi. Ayrıca esnafımıza geçen yıl 12 milyar 250 milyon lira tutarında finansman desteği sağlarken, son 23 yılda İzmir'e toplam 53,5 milyar lira esnaf finansman kredisi sunduk. Ticaret Bakanlığı olarak bütçemizin yüzde 60'ını mal ve hizmet ihracatçılarımıza yönelik desteklerde kullanıyoruz ve geçen yıl 33 milyar lira olan bu rakamı inşallah bu yıl 45 milyar liraya çıkaracağız. Merkez Bankamız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızın destekleriyle geçen yıl ihracatçılarımız için yaklaşık 1 trilyon lira ihracat reeskont kredisi tahsis ederek 250 milyar lira faiz sübvansiyon desteği sağladık" dedi.

"DOĞAL TAŞ REZERVLERİNİN YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİNE SAHİBİZ"

Marble İzmir Fuarı'nın sektörel gelişimdeki rolünü ve kent ekonomisine sağladığı devasa katkıyı vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Marble İzmir'in hikayesi 37 yıl önce başladı. 1989'da İzmir Enternasyonal Fuarı'nda atılan ilk adım, bugün dünyanın en büyük doğal taş oluşumlarından birine dönüştü. Geçtiğimiz yıl 128 ülkeden 60 bini aşkın ziyaretçi ile tamamlanan fuarımızda, bu yıl Türkiye'nin 41 ilinden ve 28 farklı ülkeden bine yakın katılımcıyla 150 bin metrekareyi aşan dev bir alanda yeniden buluşuyoruz. Dünyanın doğal taş rezervlerinin yaklaşık üçte birine ve 120'den fazla mermer türüne sahip olan ülkemizin bu potansiyelini doğru değerlendirmek ve markalaşmak zorundayız" diye konuştu.

DOĞAL TAŞ İHRACATI 2 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

Fuar kapsamında düzenlenen etkinliklere de değinen Başkan Tugay, "Fuarımızda bu yıl tasarım, sanat ve ticaretin aynı zeminde buluşacağı 'Dizayn Alanı'nın yanı sıra; heykel çalıştayı, tasarım yarışması ve Marble Talks gibi sektörü ileriye taşıyacağına inandığımız etkinlikler var. Marble İzmir'in kentimize katkısı çok önemli; konaklamadan ulaşıma, yeme içmeden lojistiğe kadar şehrin tamamında büyük bir hareketlilik oluşturarak İzmir'in ekonomisini büyütüyor ve uluslararası güvenilirliğini artırıyor. Bugün 2 milyar dolar seviyesinde olan doğal taş ihracatını, daha fazla iş birliği ve ortak akılla çok daha yukarıya taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı.

"EN KISA ZAMANDA 10 MİLYAR DOLAR SEVİYELERİNİ GÖRECEĞİZ"

Sektörün katma değerli ürünlerle ihracat hedeflerine ulaşacağını, yerli makine üretimindeki başarıyı ve çevre duyarlılığının kamuoyuna doğru aktarılmasının önemini vurgulayan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Daha inovatif ve katma değerli ürün ihracatına yönelerek konteyner sayısını artırmadan en kısa zamanda 10 milyar dolar seviyelerini göreceğiz. Geçmişte tamamen dışa bağımlı olan sektörümüzün günümüzde neredeyse bütünüyle yerli makine kullanması ve yarım milyar dolara yakın makine ihracatı yapması gurur vericidir. Mermer ve doğal taş işleyenlerin doğaya düşman olmadığını, aksine faaliyetler sonrası alanların doğaya geri kazandırıldığını insanımıza çok daha iyi anlatmalıyız. Ayrıca, fuarımıza yüzde 70 seviyelerine ulaşan desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyor, bu güzel organizasyonun sektörümüze ve İzmir'imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"ANADOLU'NUN MİRASINI VE EMEĞİNİ DÜNYA VİTRİNİNE TAŞIYORUZ"

Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknoloji Fuarı'nın doğaltaş sektörünün geleceğine yön veren çok önemli bir platform hâline dönüştüğünü vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Bugün burada sadece ticari bir organizasyon için değil, Anadolu'nun binlerce yıllık mirasını, emeğini ve teknolojisini dünya vitrinine taşımak için bir araya geldiniz. 170'ten fazla ülkeye gerçekleştirilen doğal taş ihracatı gelirimizin yaklaşık yüzde 65'ini işlenmiş doğal taşlar karşılamaktadır. Bu oranı global piyasada markalaşarak ve pazardaki yerimizi artırarak yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini buluşturan bu organizasyon, dünya piyasasında ilk üç içerisinde yer alan ülkemizin gücünü daha da pekiştirecektir.

Sektörümüzün kalkınmasına ve ticaretin gelişmesine katkı sağlayan bu fuarın, katılımcılarımız için yeni iş birlikleri ve önemli fırsatlar oluşturacağına inanıyorum. Fuarın İzmir'e, ülkemize ve tüm katılımcılara hayırlı olmasını dileyerek organizasyonun başarılı geçmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Tüm Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek ise Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışının sektöre, bölgeye ve ülkeye hayırlara vesile olmasını dilediğini kaydetti.