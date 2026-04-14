Dev kaya saniyeler içinde yola düştü! Hindistan'da facianın eşiğinden dönüldü

Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletine bağlı Chamba bölgesinde, Bagheigadh-Changju yolu üzerinde meydana gelen kaya düşmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Parçalanarak uçurumdan düşen dev kaya parçasının düşüşü sırasında bölgede bulunanlar büyük bir tehlike atlattı. Bölge sakinleri, kaya düşmesinden önce küçük taşların yuvarlanmaya başladığını fark ederek sürücüleri uyardı. Araçların zamanında durdurulması sayesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

