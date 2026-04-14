Çekmeceden paraları böyle almış! 20 yıldır çalıştığı yeri 25 milyon dolandırdı

Adana'da bir diş kliniğinde 20 yıldır sekreter ve muhasebeci olarak çalışan 48 yaşındaki R.Ç.'nin, iş yerini yaklaşık 25 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Olay, bir müşterinin yaptığı ödemenin muhasebe kayıtlarıyla uyuşmaması üzerine ortaya çıktı. Klinik yönetimi, güvenlik kameralarını geriye dönük incelemeye alırken görüntülerde R.Ç.'nin kasadan gizlice nakit para aldığı, çevreyi kontrol ettikten sonra paraları çantasına koyduğu anlar yer aldı. Olayın ardından R.Ç.'nin işine son verildi.

