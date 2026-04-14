Çekmeceden paraları böyle almış! 20 yıldır çalıştığı yeri 25 milyon dolandırdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adana'da bir diş kliniğinde 20 yıldır sekreter ve muhasebeci olarak çalışan 48 yaşındaki R.Ç.'nin, iş yerini yaklaşık 25 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Olay, bir müşterinin yaptığı ödemenin muhasebe kayıtlarıyla uyuşmaması üzerine ortaya çıktı. Klinik yönetimi, güvenlik kameralarını geriye dönük incelemeye alırken görüntülerde R.Ç.'nin kasadan gizlice nakit para aldığı, çevreyi kontrol ettikten sonra paraları çantasına koyduğu anlar yer aldı. Olayın ardından R.Ç.'nin işine son verildi.