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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Bolat açıkladı: İhracatta 24,8 milyar dolarla Cumhuriyet rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 22 yılda Türkiye’nin milli geliri dolar bazında 6 kat artmıştır. 238 milyar dolardan 1 trilyon 371 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz 4,5 kat artış gösterdi. İhracatımız 7,5 kat artışla mal bazında 36 milyar dolardan 265,5 milyar dolara mayıs sonu itibarıyla yıllık seviyede yükselişine devam etti. İhracatımız, dünyadaki büyük sınamalara rağmen artış yolunda devam etmektedir. Geçtiğimiz mayıs ayında 24 milyar 830 milyon dolarla Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırmış olduk" dedi.

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Bakan Bolat açıkladı: İhracatta 24,8 milyar dolarla Cumhuriyet rekoru
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 16:28

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bakan Bolat açıkladı: İhracatta 24,8 milyar dolarla Cumhuriyet rekoru

Törende konuşan Bakan Bolat, "2000’li yıllar doğrusu 3. Milenyum büyük bir heyecanla umutla başlamıştı ama aradan geçen son 25 yıl dünya yüzeyinde çok büyük krizler ve küresel sınamalarla karşı karşıya olan bir dönem olarak geride kaldı. Bu dönemde iki tane büyük dünya ekonomik krizi, finans krizi, salgın krizi, sıcak savaşlar, enerji savaşları gibi büyük çatışmalar ve büyük krizlerle karşı karşıya kaldık. İbni Haldun'un dediği gibi ‘coğrafya kaderdir’ sözünü doğrulayan bir şekilde dolayısıyla ülkemiz de ateş çemberinin tam ortasında yer aldı. Ama bunlara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yıldır siyasi istikrarı koruyarak ekonomideki reformlarla, dış politikadaki başarılarla yapılan büyük alt yapı, üst yapı yatırımlarıyla sanayi ve tarımda, hizmetlerde, ticaretteki büyük gelişmelerle Türkiye’miz hamdolsun bir istikrar abidesi olarak bölgede yükselişini devam ettirdi" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat açıkladı: İhracatta 24,8 milyar dolarla Cumhuriyet rekoru

"SON 22 YILDA TÜRKİYE’NİN MİLLİ GELİRİ DOLAR BAZINDA 6 KATLI ARTMIŞTIR"

Türkiye’nin milli gelirinin artış gösterdiğini ifade eden Bakan Bolat, "Bakın bunu bazı rakamlarla sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 22 yılda Türkiye’nin milli geliri dolar bazında 6 kat artmıştır. 238 milyar dolardan 1 trilyon 371 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz 4,5 kat bir artış gösterdi. 3 bin 600 dolardan 15 bin 971 dolara yükseldi, yani 16 bin dolar ve Dünya Bankası'na göre üst gelir ülkeler ligine yükseldi. Bu ekonomik büyüme ve gelişmede sanayinin, tarımın, ulaştırmanın, hizmetlerin hepsinin büyük payı vardı ve tabii ki ihracatın çok büyük payı vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız az önceki filmleri görüldüğü gibi hep ilk günden beri ‘ihracat, ihracat, ihracat’ diye bir hedef gösterdi ve ihracatımız 7,5 kat artışla mal bazında 36 milyar dolardan 265,5 milyar dolara mayıs sonu itibarıyla yıllık seviyede yükselişine devam etti. Hizmetler ihracatında da 8 kat artışla 14 milyar dolardan 115 milyar dolara yükseldi. Allah’a şükürler olsun ülke olarak toplamda 377 milyar dolar geçen yıl döviz kazanmıştık. Burada özellikle bu yıl için Sayın Cumhurbaşkanımız en az 390 milyar dolar hedefi bize öngördü ve bunu da yıl sonuna kadar başarıyla tamamlayacağız" diye konuştu.

Bakan Bolat açıkladı: İhracatta 24,8 milyar dolarla Cumhuriyet rekoru

"BİRÇOK SEKTÖRLERDE DÜNYADA İLK 5 YA DA 10 İÇİNDE YER ALIYORUZ"

Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını belirten Bakan Bolat, "Az önce bahsettiğim büyük krizler ve küresel sınamaların ortasında olmamıza rağmen başarılı bir kaptanlıkla gemimiz Allah’a şükür istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Birçok sektörlerde dünyada ilk 5 ya da 10 içinde yer alıyoruz hem sanayide hem hizmetler sektöründe. Bu yıl da ihracatımız, dünyadaki büyük sınamalara rağmen artış yolunda devam etmektedir. Bu yılın ilk 6 ayının 5’inde ihracatımız geçen yılın aynı hallerinden daha fazla mal ihracatı sağlamış durumda. Hizmet ihracatında da ilk 4 ay itibarıyla yine yükselişimizi devam etmekteyiz. Son 24 ayın 14’ünde aylık ihracat rekorları kırıldı. Bu yılın 28 Mart gününde 2 milyar 64 milyon dolar günlük mal ihracat rekoru kırdık. Yine bu yıl ilk 5 ay itibarıyla yıllıkta 265,5 milyar dolarla yine ihracatımız mal bazında rekor kırdı. Hizmet ihracatında da yıllıkta ilk 4 ay sonunda 116,5 milyar dolara yükseldik. Yine çok anlamlı bir başarı olarak geçtiğimiz mayıs ayında 24 milyar 830 milyon dolarla Cumhuriyet tarihimizin yani 102 yılın, yani bin 220 ayın aylık ihracat rekorunu kırmış olduk" ifadelerini kullandı.

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#Dünya İhracatı
#Ekonomi
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