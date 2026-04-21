Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Göktaş açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu’na 935 milyon liradan fazla ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 4 bin 35 gence toplam 935,4 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 11:10

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan ’na ilişkin açıklama yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aile ve Gençlik Fonu, Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edilmektedir.
Fondan yararlanmak isteyen çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlanmaktadır.
Kredi desteği 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesizdir.
Fondan yararlanmak için gereken gelir şartı, son 6 ay gelirinin asgari ücretin 2,5 katına çıkarılmıştır.
Bugüne kadar fondan 140 bin 758 gence toplam 11 milyar 669 milyon lira kredi desteği sağlanmıştır.
Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun, Türkiye’nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini anımsatarak "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. 81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegenclikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" dedi.

Yaş AralığıKredi Miktarı (TL)
Her İki Eş 18-25 Yaş Arası250.000
Eşlerden Biri 26-29 Yaş Arası200.000
Kredi Vadesi: 48 Ay / 2 Yıl Geri Ödemesiz
GELİR ŞARTI YÜKSELDİ

Fondan yararlanmak için gereken gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardıklarını bildirdi.

Göktaş, ayrıca 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerini ise her çocuk için 12 ay olacak şekilde ertelediklerini belirterek "Bugüne kadar fondan yararlananlar arasından 9 bin 190 çiftimizin 9 bin 310 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur" açıklamasında bulundu.

KonuDetay
Fondan Yararlanma Şartı (Gelir)Son 6 aylık gelir değerlendirmesinde asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına yükseltildi.
Geri Ödeme Erteleme (Çocuk Sahibi Olan Genç Çiftler)48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemeleri her çocuk için 12 ay erteleniyor.
Fondan Yararlanan Çiftlerin Çocuk SayısıBugüne kadar fondan yararlananlar arasından 9 bin 190 çiftin 9 bin 310 çocuğu dünyaya geldi.

"BUGÜNE KADAR TOPLAM 11 MİLYAR 669 MİLYON LİRA KREDİ DESTEĞİ SAĞLAMIŞ OLDUK"

Gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerini söyleyen Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan başvurular 244 bin 475’e ulaştı. Bu ay 4 bin 35 gencimize 935,4 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 140 bin 758 gencimize bugüne kadar toplam 11 milyar 669 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Öte yandan maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 175 bin 948 gencimizin yanında olduk."

AçıklamaMiktarTarih
Aile ve Gençlik Fonu'na Yapılan Başvuru Sayısı244.4752024 (Pilot İller), 2025 (Türkiye Geneli)
Bu Ay Gerçekleştirilen Ödeme (Gençlere)4.035Bu Ay
Bu Ay Gerçekleştirilen Ödeme (Tutar)935,4 Milyon TLBu Ay
Evlilik Yolundaki Gençlere Sağlanan Toplam Kredi Desteği140.758Bugüne Kadar
Evlilik Yolundaki Gençlere Sağlanan Toplam Kredi Desteği (Tutar)11 Milyar 669 Milyon TLBugüne Kadar
Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Kapsamındaki Genç Sayısı175.948Bugüne Kadar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İkinci el araç alacaklara kritik öneri! Bayram öncesi otomobillere zam kapıda: Yüzde 10 bekleniyor
TCMB verileri açıklandı: Reel Kesim Güven Endeksi Nisan’da azaldı
ETİKETLER
#evlilik kredisi
#aile ve gençlik fonu
#Aile Bakanlığı
#Genç Çiftlere Destek
#Gelir Şartı Güncellemesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.