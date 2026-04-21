Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin açıklama yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Göktaş açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu’na 935 milyon liradan fazla ödeme yapıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Aile ve Gençlik Fonu, Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edilmektedir. Fondan yararlanmak isteyen çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlanmaktadır. Kredi desteği 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesizdir. Fondan yararlanmak için gereken gelir şartı, son 6 ay gelirinin asgari ücretin 2,5 katına çıkarılmıştır. Bugüne kadar fondan 140 bin 758 gence toplam 11 milyar 669 milyon lira kredi desteği sağlanmıştır.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun, Türkiye’nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini anımsatarak "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. 81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegenclikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" dedi.

Yaş Aralığı Kredi Miktarı (TL) Her İki Eş 18-25 Yaş Arası 250.000 Eşlerden Biri 26-29 Yaş Arası 200.000 Kredi Vadesi: 48 Ay / 2 Yıl Geri Ödemesiz

GELİR ŞARTI YÜKSELDİ

Fondan yararlanmak için gereken gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardıklarını bildirdi.

Göktaş, ayrıca 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerini ise her çocuk için 12 ay olacak şekilde ertelediklerini belirterek "Bugüne kadar fondan yararlananlar arasından 9 bin 190 çiftimizin 9 bin 310 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur" açıklamasında bulundu.

Konu Detay Fondan Yararlanma Şartı (Gelir) Son 6 aylık gelir değerlendirmesinde asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına yükseltildi. Geri Ödeme Erteleme (Çocuk Sahibi Olan Genç Çiftler) 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemeleri her çocuk için 12 ay erteleniyor. Fondan Yararlanan Çiftlerin Çocuk Sayısı Bugüne kadar fondan yararlananlar arasından 9 bin 190 çiftin 9 bin 310 çocuğu dünyaya geldi.

"BUGÜNE KADAR TOPLAM 11 MİLYAR 669 MİLYON LİRA KREDİ DESTEĞİ SAĞLAMIŞ OLDUK"

Gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerini söyleyen Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan başvurular 244 bin 475’e ulaştı. Bu ay 4 bin 35 gencimize 935,4 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 140 bin 758 gencimize bugüne kadar toplam 11 milyar 669 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Öte yandan maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 175 bin 948 gencimizin yanında olduk."