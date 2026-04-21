SON DAKİKA!
TCMB verileri açıklandı: Reel Kesim Güven Endeksi Nisan’da azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Nisan ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerine göre Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 98,6 seviyesinde gerçekleşti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 10:52

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) 2026 yılı Nisan ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve (RKGE) verilerini paylaştı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerini paylaştı.
Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) Nisan ayında bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 98,6 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak 100,6 seviyesinde gerçekleşti.
Üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirten işyerlerinin oranı %56,5 olurken, %12,8'i talep yetersizliğinin en önemli kısıtlayıcı faktör olduğunu belirtti.
Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,8 puan artarak %31,9 olarak gerçekleşti.
Gelecek üç aydaki üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.
2026 yılı Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 98,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak 100,6 seviyesinde gerçekleşti.

DeğerlendirmeNisan 2026 (Mevsimsellikten Arındırılmış RKGE-MA)Nisan 2026 (Mevsimsellikten Arındırılmamış RKGE)
Seviye98,6100,6
Değişim (Önceki Ay)-1,4 puan-0,4 puan
Endeksi Artış Yönünde Etkileyen FaktörlerSabit sermaye yatırım harcaması, Mevcut toplam sipariş miktarı
Endeksi Azalış Yönünde Etkileyen FaktörlerSon üç aydaki toplam sipariş miktarı, Genel gidişat, Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, Gelecek üç aydaki üretim hacmi, Mevcut mamul mal stoku, Gelecek üç aydaki toplam istihdam

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü, iç piyasa sipariş miktarında ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. Mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre değişmediği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 31,9 seviyesinde gerçekleşti.

Gözlem AlanıMevcut Durum (Son 3 Ay)Beklenti (Gelecek 3 Ay)Beklenti (Gelecek 12 Ay Sonu)
Ortalama Birim MaliyetlerArtış Bildirenler Lehine Seyir DeğişmediArtış Bekleyenler Lehine Seyir Güçlendi
Satış Fiyatı Artış Yönlü Beklentiler Güçlendi
Yıllık ÜFE Beklentisi Önceki Aya Göre 0,8 Puan Artışla %31,9

2026 yılı Nisan ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 56,5’i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 12,8‘i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.

2026 Yılı Nisan Ayı Üretim Kısıtlayıcı Faktörleri
Üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmuyor%56,5
Talep yetersizliği%12,8
Hammadde-ekipman yetersizliği(Talep yetersizliğini izleyen oran)
Mali imkansızlıklar(Hammadde-ekipman yetersizliğini izleyen oran)
İşgücü yetersizliği(Mali imkansızlıkları izleyen oran)
Diğer faktörler(İşgücü yetersizliğini izleyen oran)
#merkez bankası
#imalat sanayi
#reel kesim güven endeksi
#İktisadi Yönelim Anketi
#Nisan 2026
#Ekonomi
