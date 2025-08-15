Menü Kapat
29°
SON DAKİKA!
Editor
 | İrem Çınar

Bakan Göktaş açıkladı! Paralar yatmaya başladı: Hesaplarınızı kontrol edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 6,1 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 10:47

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ,bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan ’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlatarak, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bu çerçevede 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk.” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş açıkladı! Paralar yatmaya başladı: Hesaplarınızı kontrol edin

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin temmuz ayımemur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya çıkarıldığını ve her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Hali hazırda 529 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Bu kapsamda bu ay toplam 6,1 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.”

#evde bakım yardımı
#mahinur özdemir göktaş
#Ekonomi
