10°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Göktaş duyurdu: Engelli ve yaşlı aylıkları hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayının 9,7 milyar tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu.

AA
AA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
11:18
|
05.02.2026
05.02.2026
11:21

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Bakan Göktaş duyurdu: Engelli ve yaşlı aylıkları hesaplarda

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

Bakan Göktaş duyurdu: Engelli ve yaşlı aylıkları hesaplarda

"Şubat ayı engelli aylıklarını, ocak ayı memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında zamlı olarak ödeyeceğiz. Bu doğrultuda şubat ayı için yaklaşık 5,4 milyar lira ve yaklaşık 4,3 milyar lira olmak üzere 9,7 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

