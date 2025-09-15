Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Göktaş duyurdu: Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakıma muhtaç olan vatandaşların aldığı evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş duyurdu: Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı
AA
15.09.2025
10:28
15.09.2025
10:28

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 6 milyar lira tutarındaki ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş duyurdu: Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006'dan bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmeleri amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş duyurdu: Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu yardımla, engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık. Halihazırda 523 bin vatandaşımız, Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

#evde bakım yardımı
#engelli bireyler
#Aile Desteği
#Sosyal Hizmetler
#Ekonomik Destek
#Ekonomi
TGRT Haber
