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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 16:29

Bakan Göktaş duyurdu! Kasım ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların aile ortamında büyümesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla kasım ayına ilişkin toplam 2 milyar 291 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

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Editor
 Ümit Buget
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Bakan Göktaş duyurdu! Kasım ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 16:29

, kasım ayına ait (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini vurgulayarak, çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bakan Göktaş duyurdu! Kasım ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli rolünün bulunduğuna işaret eden Göktaş, "Sosyal ve Ekonomik Destek" hizmetiyle çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içinde desteklediklerini anlattı.

Bakanlık olarak çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarını belirten Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla kasım ayına ilişkin toplam 2 milyar 291 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

 


 

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#çocuk
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#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#sosyal ve ekonomik destek
#SED ödemesi
#Ekonomi
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