Bakan Göktaş duyurdu! Kurban Bayramı öncesi yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla haziran ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının erken yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, toplamda yaklaşık 6 milyar 300 milyon liralık ödemenin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

1 MİLYON 350 BİN KİŞİYE DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğı erken ödeme kararının ardından detayları paylaşan Bakan Göktaş, yaklaşık 1 milyon 350 bin vatandaşa ödeme yapılacağını belirtti. Açıklamasında, 3 milyar 506 milyon liranın yaşlı aylığı, 2 milyar 769 milyon liranın ise engelli aylığı olarak yatırıldığını ifade etti.

“TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI ÖNEMSİYORUZ”

Bakanlık olarak engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çeşitli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Engellive yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Kurban Bayramı dolayısıyla haziran ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek, hesaplara yatırdık. Böylece yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödeme yapmış olduk. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”