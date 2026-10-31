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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 17:27

Bakan Göktaş'tan 81 ile kritik talimat: Kışın sokakta kimse kalmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Bakan Göktaş'tan 81 ile kritik talimat: Kışın sokakta kimse kalmayacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 17:27

, kış mevsiminde sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için valiliğine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gönderdi.

Bakan Göktaş'tan 81 ile kritik talimat: Kışın sokakta kimse kalmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'ın imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

Barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak kimsesizlerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları karşılanacak. Genelgede ayrıca vatandaşlara gerekli hallerde psikososyal destek sağlanması talimatı verildi.

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#mahinur özdemir göktaş
#aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
#81 il
#genelge
#Kimsesizler
#Ekonomi
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