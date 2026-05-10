Bakan Göktaş tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1'e yükseldiğinin altı çizildi. Bu kapsamda ülkemizde yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

HABERİN ÖZETİ Bakan Göktaş duyurdu: YADES 2026 başvuruları başladı! İşte son başvuru tarihi Bakanlık, yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte yaşlılara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek amacıyla YADES programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 11,1'e yükselmiştir. Bakanlık, yaşlılara yönelik hizmetlerde kurum bakımının yanı sıra evde bakım ve gündüz bakım gibi alternatif hizmet modellerini yaygınlaştırmaktadır. YADES programı ile 2016'dan bu yana 65 yaş üstü bireylerin yaşadıkları mekanlarda bakımları yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması sağlanmaktadır. YADES kapsamında son 10 yılda 105,6 milyon lira finansman desteği sağlanmış ve 86 farklı belediyede 123 projeyle 164 bin 144 yaşlı vatandaş ulaşılmıştır. YADES 2026 başvuruları alınmaya başlanmış olup, bu yıl projeler için 50 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Programa başvuracak belediyelerin proje tekliflerini 26 Haziran'a kadar valiliklere teslim etmesi gerekmektedir.

“KORUYUCU-ÖNLEYİCİ ALTERNATİF HİZMET MODELLERİNİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ”

Bu kapsamda Bakanlıkça aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikasını YADES programıyla sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımının yanı sıra evde bakım ve gündüz bakım gibi koruyucu-önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca, yaşlılarımızın ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ile evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

"YAŞLILAR KENDİ YAŞAM ALANLARINDAN AYRILMADAN HİZMETLERE ULAŞABİLİYOR"

2016'dan bu yana yürütülen YADES ile 65 yaş üstü bireylerin korunması ve desteklenmesiyle bakım desteği ve psikososyal desteğe ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasının sağlandığını belirten Göktaş, yaşlı bireylerin böylece kendi yaşam alanlarından ayrılmadan gerekli hizmetlere ulaşabildiklerini kaydetti.

“10 YILDA SAĞLANAN FİNANSMAN 105,6 MİLYON LİRA”

"YADES kapsamında son 10 yılda sağladığımız toplam finansman desteği 105,6 milyon lirayı buldu. Bu süreçte 86 farklı belediyemizde yürütülen 123 projeyle 108 bin 851 hanede 164 bin 144 yaşlı vatandaşımıza ulaştık. Yaşlılarımızın korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2026 başvuruları alınmaya başladı. Bu yıl YADES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayırdık."

ONAYLANAN PROJELER BELEDİYELERCE UYGULANACAK

Belediyelerin, Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan "YADES Proje Başvuru Formu"nu doldurarak proje taslaklarıyla valiliklere başvurabildiğini vurgulayan Göktaş, onaylanan projelerin, belediyelerce uygulanacağını ve denetimlerin ise valilikler aracılığıyla yürütüleceğini aktardı.

SON BAŞVURU TARİHİ 26 HAZİRAN

Göktaş, programa başvuracak belediyelerin hazırlayacakları proje tekliflerini 26 Haziran'a kadar valiliklere teslim etmesi gerektiğini duyurdu.