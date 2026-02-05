Bakan Işıkhan duyurdu: SGK prim borçlarında yüzde 10 peşinat şartı kaldırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarının yapılandırılmasında önemli bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Tecil ve taksitlendirmede peşinat şartı kaldırılırken, taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesinin önü açıldı.

Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemeyle birlikte tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını bildirdi. Bu değişiklikle borçluların ödeme sürecine daha rahat başlayabilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Yeni uygulama kapsamında tecil edilen borçlarda ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesine imkan sağlandı. Düzenlemenin borç ödemelerini kolaylaştırması bekleniyor.