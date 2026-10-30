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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 17:19

Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'dan eczacılara yeni düzenleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eczacıların satış hasılatı baremleri ile reçete hizmet bedellerinin iyileştirildiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'dan eczacılara yeni düzenleme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 17:19

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında sağlanan mutabakat sayesinde satış hasılatı baremleri ile reçete hizmet bedellerinin iyileştirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'dan eczacılara yeni düzenleme

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TEB Başkanı Mehmet İrfan Demirci ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini belirterek şunları ifade etti:

Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'dan eczacılara yeni düzenleme

"Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol'de değişiklik çalışmaları amacıyla ek protokol görüşmesini gerçekleştirdik. Eczacılarımız için önemli gördüğümüz mutabakat sayesinde satış hasılatı baremleri ile reçete hizmet bedellerinin iyileştirilmesini kararlaştırdık. Eczacılarımıza ve meslek sektörüne hayırlı olmasını diliyorum."

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#Vedat Işıkhan
#sosyal güvenlik kurumu
#İlaç Temini
#Türk Eczacıları Birliği
#Mehmet İrfan Demirci
#Ekonomi
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