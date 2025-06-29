Bakan Işıkhan: Emekli maaşı, ek ödemeler ve tazminatlarda iyileştirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli memurların maaş ve ikramiyelerinde önemli artışlar sağlandığını, sağlık çalışanlarına ek ödeme, öğretmenlere ise ek tazminat getirildiğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli memurların maaş ve ikramiyelerinde ciddi iyileştirmeler sağlandığını, sağlık çalışanlarına ek ödeme ve öğretmenlere ek tazminat getirildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2002'den bugüne kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarını güçlendirdiklerini ifade etti.

Kamuda sendikalaşma oranının yüzde 47'den yüzde 75'e, sendikalı kamu personeli sayısının da 650 binden 2,3 milyona ulaştığını aktaran Işıkhan, en düşük devlet memuru aylığını 392 liradan 2025 yılı itibarıyla 43 bin 726 liraya çıkardıklarını açıkladı.

https://x.com/isikhanvedat/status/1939248045163454502

Kamu çalışanlarına derece verilmesini sağladıklarını duyuran Işıkhan, aile yardımlarının artırıldığından ve sendika üyeliğinin önünün açılmasından bahsetti.

2011 ve 2013 yıllarında toplam 280 bin, 2023 yılında ise 460 bin sözleşmeli personele kadro verildiğini hatırlatan Işıkhan, 5 milyon 300 bin kamu görevlisini kapsayan ek gösterge reformuna imza atıldığını duyurdu.