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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 16:44

Bakan Işıkhan: Mevsimlik tarım işçileri için kalıcı bir model hedefliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Işıkhan, "Amacımız, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi'ni (METİP) daha sürdürülebilir, daha yerel ve daha katılımcı bir yapıya kavuşturmaktır" dedi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Bakan Işıkhan: Mevsimlik tarım işçileri için kalıcı bir model hedefliyoruz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 16:44

Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Işıkhan, mevsimlik tarım işçilerinin tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve kırsal nüfusun ekonomik hayata katılımında önemli rol oynadığını belirterek, işçiler ve ailelerinin barınma, eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal hizmetlere erişimlerinin iyileştirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Işıkhan: Mevsimlik tarım işçileri için kalıcı bir model hedefliyoruz

Bilgi Okunma süresi 48 saniyeye düşürüldü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla, mevcut altyapıyı koruyarak daha sürdürülebilir, yerel ve katılımcı bir model oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Mevsimlik tarım işçileri, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve kırsal nüfusun ekonomik hayata katılımında önemli rol oynamaktadır.
METİP (Mevsimlik Tarım İşçiliği Projesi) kapsamında 2010-2026 yılları arasında çeşitli illerde projelere önemli miktarda kaynak aktarılmış ve 2026 itibarıyla 21 ilde 37 aktif METİP alanı bulunmaktadır.
Gelecek dönemde, METİP altyapısını koruyarak yerel yönetimler, üreticiler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarını artırmak hedeflenmektedir.
Asıl hedef, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam şartlarını bütüncül biçimde iyileştiren, çocukların eğitimden kopmasını önleyen, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştıran kalıcı ve uygulanabilir bir model oluşturmaktır.
Bakanlık, diğer bakanlıklarla (İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık) veri temelli iş birliği çalışmaları yürüterek kamu hizmetlerinin takibini ve koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Amaç, METİP'i daha sürdürülebilir, daha yerel ve daha katılımcı bir yapıya kavuşturmak ve sahadaki sorunlara çözüm önerileriyle yerel kaynakların daha etkin kullanıldığı bir model oluşturmaktır.
Bilgi Okunma süresi 48 saniyeye düşürüldü.

Işıkhan, mevsimlik tarım işçilerine yönelik çalışmaların 2010 yılında başladığını, 2017'de yayımlanan Genelge ile sistematik hale getirildiğini ve 2024/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeni bir çerçeveye kavuşturulduğunu da anımsatarak, "Bugün geldiğimiz noktada artık bu tecrübeyi bir sonraki aşamaya taşımamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bugüne kadar oluşturduğumuz altyapının ve elde ettiğimiz deneyimin; daha sürdürülebilir, daha yerel ve daha katılımcı bir yapıya dönüşmesi gerekiyor. METİP kapsamında 2010-2013 yılları arasında 38 ilimizde hazırlanan 65 projeye yaklaşık 96 milyon lira kaynak aktarılmış; 2017-2026 döneminde ise 23 ilimize yaklaşık 180 milyon lira ödenek tahsis edilmiştir. 2026 yılı itibarıyla 21 ilimizde; 37 aktif METİP alanımız bulunmaktadır. Bugün elimizde sahada karşılığı bulunan önemli bir uygulama tecrübesi bulunmaktadır" diye konuştu.

Bakan Işıkhan: Mevsimlik tarım işçileri için kalıcı bir model hedefliyoruz

METİP'in gelecek dönem hedeflerine ilişkin de konuşan Işıkhan, "Önümüzdeki dönemde temel yaklaşımımız; METİP kapsamında oluşturulan altyapıyı koruyarak valiliklerimizin koordinasyonunda bugüne kadar elde edilen deneyimler doğrultusunda; yerel yönetimlerin, üreticilerin, üretici örgütlerinin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarını artırmak; kamu kaynaklarını ise bu katkıları tamamlayan daha sürdürülebilir bir yapıda kullanmaktır. Bu noktada METİP'i de sadece, barınma alanlarının oluşturulmasına yönelik bir proje olarak değerlendirmemek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

KALICI VE UYGULANABİLİR BİR MODEL HEDEFLENİYOR

Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Işıkhan, "Asıl hedefimiz; mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam şartlarını bütüncül biçimde iyileştiren, çocukların eğitimden kopmasını önleyen, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştıran ve tarımsal üretimin ihtiyaçlarıyla uyumlu, kalıcı ve uygulanabilir bir model oluşturmaktır. Bu anlayışla önümüzdeki dönemde, üreticilerin ve yerel aktörlerin de sürece doğrudan katkı sağlayabileceği mikro destek modellerini değerlendirmemiz gerekiyor. Tarım üreticilerimiz için ihtiyaç duyulan işgücünün barınma şartlarının iyileştirilmesine katkı sunabileceği kamu kaynaklarının ise bu katkıyı tamamlayıcı nitelikte kullanılabileceği modeller üzerinde durmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Işıkhan: Mevsimlik tarım işçileri için kalıcı bir model hedefliyoruz

Işıkhan, METİP alanlarında elektrik ve su gibi işletme giderlerinin sürdürülebilir şekilde karşılanması ve tarım iş aracılığı sisteminin etkinleştirilmesiyle çalışan ve işveren arasındaki ilişkilerin kayıtlı hale getirilmesini, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve insana yakışır işlerin oluşturulmasını hedeflediklerini belirtti.

Işıkhan, "Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz veri temelli iş birliği çalışmalarının, sürece önemli bir sağladığını düşünüyoruz. Bu iş birliği sayesinde mevsimlik tarım işçilerimize ve ailelerine ilişkin verileri daha sağlıklı biçimde takip ediyoruz. Böylece, sunulan kamu hizmetlerinin izlenmesini ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini hedeflemekteyiz.
METİP alanlarında oluşturulan Sosyal Destek Merkezleri aracılığıyla çocukların eğitim süreçlerine yönlendirilmesi, yaz okulları ve telafi eğitimleri gibi uygulamalarla, bu çocukların eğitimle bağlarının korunması için ilgili kurumlarımızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan: Mevsimlik tarım işçileri için kalıcı bir model hedefliyoruz

Işıkhan, mevsimlik tarım işçilerine yönelik hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve çocukların eğitim süreçlerinin desteklenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, "Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz veri temelli iş birliği çalışmalarının, sürece önemli bir katkı sağladığını düşünüyoruz. Bu iş birliği sayesinde mevsimlik tarım işçilerimize ve ailelerine ilişkin verileri daha sağlıklı biçimde takip ediyoruz. Böylece, sunulan kamu hizmetlerinin izlenmesini ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini hedeflemekteyiz. METİP alanlarında oluşturulan Sosyal Destek Merkezleri aracılığıyla çocukların eğitim süreçlerine yönlendirilmesi, yaz okulları ve telafi eğitimleri gibi uygulamalarla, bu çocukların eğitimle bağlarının korunması için ilgili kurumlarımızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan: Mevsimlik tarım işçileri için kalıcı bir model hedefliyoruz

"AMACIMIZ, METİP'İ DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR, DAHA YEREL VE DAHA KATILIMCI BİR YAPIYA KAVUŞTURMAKTIR"

METİP'in yeni dönemdeki yol haritasının belirlenmesinde kurumlar arası iş birliği ve yerel yönetimlerin katkısının önem taşıdığını vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bütün bu çalışmaların temelinde ise kurumlar arası iş birliği ve yerel sahiplenme bulunmaktadır. Merkezde oluşturduğumuz politika ve uygulama çerçevesinin sahadaki karşılığını birlikte değerlendirmek ve bundan sonraki döneme ilişkin ortak bir anlayış ortaya koymak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Toplantıda ortaya konulacak görüş ve öneriler doğrultusunda 2024/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin uygulanmasında karşılaşılan sorun ve ihtiyaçlar çerçevesinde nasıl güncellenmesi gerektiğini de ele alacaklarını bildiren Işıkhan, "Buradaki amacımız, yıllar içerisinde oluşan uygulama deneyimini, yeni dönemin ihtiyaçlarıyla buluşturmak ve METİP'i daha sürdürülebilir, daha yerel ve daha katılımcı bir yapıya kavuşturmaktır" ifadelerine yer verdi.

Işıkhan, METİP uygulamalarına ilişkin sahadaki sorun ve çözüm önerilerinin değerlendirileceğini belirterek, yerel kaynakların daha etkin kullanıldığı, özel sektör ve sivil toplumun katkılarının artırıldığı sürdürülebilir bir model oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.
Toplantı, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

 

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ETİKETLER
#Vedat Işıkhan
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#Cumhurbaşkanlığı genelgesi
#Metİp
#Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme Ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı
#Ekonomi
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