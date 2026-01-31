Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Bakan Kacır duyurdu: Sanayi katma değeri 241 milyar dolara çıktı

Kahramanmaraş'ta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:"Kendi teknolojisini üretemeyen, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan ülkelerin ayakta kalma şansı yok. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısıyla sahada oyun kuran, masada söz sahibi bir ülke konumundadır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Kahramanmaraş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Bakan Kacır, deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve Kahramanmaraş'taki sanayi yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli liderliği, vizyonu ve kararlılığı ile AK Parti olarak milletin sesine ses olduklarına değinen Bakan Kacır, "Asra bedel bir şahlanış ve kalkınma destanını Türk milleti ile birlikte yazdık. Ülkemizde sanayi katma değeri yıllık 41 milyar dolardan 241 milyar dolara çıkardık. Deprem sonrası 2 bin hektar büyüklüğünde 11 yeni sanayi alanı ilan ettik. İşletmelerin hasarlarının giderilmesi ve sanayi alt yapısı güçlenmesi amacıyla 6,1 milyar lira finansman desteği sağladık. 354 iş yeri merkez, 136 iş yeri Türkoğlu, 142 iş yeri Pazarcık iş yerimiz ile Tomsuklu Sanayi bölgemizde 497 hektarlık alandaki alt yapının açılışını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde çok önemli temel atma töreni gerçekleşecek, Anka'nın, Ak Sungur'un, Hürkuş'un, Hürjet'in, Atak'ın, Gökbey'in ve Kaan'ın yapım sürecini gerçekleştiren iftihar kaynağımız milli gurur TUSAŞ tesisinin temellerini atacağız. Milli teknoloji hamlesin de bu memleketin insanları evlatları öncüsü olacak"ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır duyurdu: Sanayi katma değeri 241 milyar dolara çıktı

TÜRKİYE MASADA SÖZ SAHİBİ

Depremin ardından "bu yükün altından kalkılamaz" diyenlerin olduğunu hatırlatan Kacır, "6 Şubat sonrası birileri, 'iktidar bu yıkıntıyı kaldıramaz, altında ezilir ve seçimi kaybeder' dedi. Oysa biz milletimiz ile el ele, gönül gönüle verdiğimizde bu sonuçları aşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk andan itibaren hep birlikte seferber olduk, gereken her adımı kararlılıkla attık. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yeniden inşa sürecindeyiz. 3 yıl dolmadan 455 bin deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Şehirlerimizin altyapısını ve üstyapısını, okullarıyla, hastaneleriyle ve kamu binalarıyla baştan sona yeniden inşa ediyoruz. Üstelik bunu küresel krizlerin ve istikrarsızlıkların zirve yaptığı bir dönemde gerçekleştirdik. Dünya tarihinin en fırtınalı en sancılı dönemlerinden birini müşahede ediyoruz.

Bakan Kacır duyurdu: Sanayi katma değeri 241 milyar dolara çıktı

Merhamet ve adaletin terk edildiği acımasız bir dönemde adeta can insanlık çekişiyor. Bugün dünya, gümrük duvarlarının yükseldiği, teknolojik yarışın jeopolitik bir mücadeleye dönüştüğü zorlu bir dönemden geçiyor. Kendi teknolojisini üretemeyen, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan ülkelerin ayakta kalma şansı yok. Böylesi bir ortamda Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısıyla sahada oyun kuran, masada söz sahibi bir ülke konumundadır" şeklinde konuştu.

Bakan Kacır duyurdu: Sanayi katma değeri 241 milyar dolara çıktı

Kahramanmaraş'ın sanayi gücüne de değinen Bakan Kacır, deprem sonrası ilan edilen yeni sanayi alanları, KOBİ destekleri ve teşviklerle şehrin üretim ve istihdam kapasitesinin daha da güçlendirildiğini söyledi. Daha sonra Bakan Kacır, tamamlanan iş yerleri ve sanayi sitelerindeki hak sahiplerinin anahtarlarını da teslim etti.

#Ekonomi
