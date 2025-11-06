Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Kacır, Hakkari’de yatırım seferberliğini duyurdu: 240 milyon liralık projeler

DAP ve DAKA destekli projeler için toplam yatırım tutarı 221 milyon TL olan 8 proje hayata geçirilirken, 19,6 milyon lira tutarındaki 2 yeni projenin protokolleri de imzalandı.. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hakkari'de Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekli projelerin toplu açılış ve protokol imza törenine katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Kacır, Hakkari’de yatırım seferberliğini duyurdu: 240 milyon liralık projeler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 14:41

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , 'de Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekli projelerin toplu açılış ve protokol imza törenine katıldı. Toplam yatırım tutarı 221 milyon TL olan 8 proje hayata geçirilirken, 19,6 milyon lira tutarındaki 2 yeni projenin protokolleri de imzalandı. Bakan Mehmet Fatih Kacır, Hakkari Valiliği ziyaretinde Vali Ali Çelik, il protokolü, iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kacır, "Eşsiz doğası, kadim kültürü ve gönlü zengin insanıyla gönlümüzde her zaman müstesna bir yere sahip Hakkari'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Bakan Kacır, Hakkari’de yatırım seferberliğini duyurdu: 240 milyon liralık projeler

Bakan Kacır, konuşmasında toplam yatırım tutarı 221 milyon TL olan 8 projeyi Hakkari'ye kazandırdıklarını belirterek, "Ziyaretimiz vesilesiyle 19,6 milyon lira büyüklüğündeki 2 projenin de protokollerini imzalıyoruz. Bu eserlerin Hakkari'ye ve Hakkarili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kacır, Türkiye'nin son 23 yılda hayal dahi edilemeyecek hizmetlere kavuştuğunu vurgulayarak, "Hiçbir ayrım gözetmeden 81 ilimize aynı samimiyetle hizmet ettik. Hakkari de bu kalkınma yolculuğunun önemli bir parçasıdır" dedi.

Bakan Kacır, Hakkari’de yatırım seferberliğini duyurdu: 240 milyon liralık projeler

Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi'nin 145 hektarlık alanda kurulduğunu belirten Kacır, bu bölgenin tam kapasiteye ulaştığında 4 bin 600 kişiye istihdam sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, Şemdinli Sanayi Sitesinin tamamlandığını, Yüksekova Sanayi Sitesi'ne 100 işyerlik genişleme alanı kazandırılacağını duyurdu.
Bakan Kacır, Hakkari'deki KOBİ'lere son 23 yılda KOSGEB aracılığıyla 717 milyon TL destek verildiğini söyledi. "112 yatırım teşvik belgesiyle 11 milyar TL'lik yatırımın ve 2 bin 733 istihdamın önünü açtık" diyen Kacır, yeni teşvik sistemiyle Hakkari'de yapılacak yatırımlarda SGK işveren payının 12 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacağını, OSB'lerde bu sürenin 14 yıla çıkacağını kaydetti.

Bakan Kacır, Hakkari’de yatırım seferberliğini duyurdu: 240 milyon liralık projeler

Bakan Kacır, Mergabütan Kayak Merkezi'ne 120 yataklı otel, 4 oturaklı telesiyej ve kayak evi kazandırıldığını belirtti. Merkezin geçen yıl 150 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyleyen Kacır, bu yıl ziyaretçi sayısında yeni rekor hedeflediklerini dile getirdi. Ayrıca, Derecik'te 99 sera kurulduğunu ve üreticilere eğitim verildiğini aktaran Kacır, "Hakkari'de tarım ve hayvancılığı güçlendiren 2 yeni proje için imzaları attık" dedi.

Bakan Kacır, Hakkari’de yatırım seferberliğini duyurdu: 240 milyon liralık projeler

Bakan Kacır, Hakkari'nin madencilik sektöründe öncelikli il ilan edildiğini hatırlatarak, "Çinko ve kurşun zenginliğini sanayiye kazandıracağız. Deneyap Teknoloji Atölyemizde gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz" açıklamasında bulundu. Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Terörsüz Türkiye vizyonu, sadece güvenlik değil, kardeşlik ve refah projesidir" ifadelerini kullandı. Kalıcı huzur ortamının bölgede yatırımları artırdığını belirten Kacır, "81 şehrimizin kalkınması için sadece elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kacır, Hakkari’de yatırım seferberliğini duyurdu: 240 milyon liralık projeler

Program kapsamında, DAP ve DAKA destekli projelerin toplu açılışı ve protokol imzaları gerçekleştirildi. Bakan Kacır, açılış töreninin ardından esnaf ziyaretleri yaptı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Şırnak programı için Hakkari'den ayrılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın alacaklar bu iki tarihe dikkat! İslam Memiş'ten yatırımcıya soğuk duş
Evinizde varsa hemen imha edin! Bakanlık bu ürünü ifşa etti
ETİKETLER
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#hakkari
#mehmet fatih kacır
#yatırımlar
#kalkınma yolu projesi
#Doğu Anadolu Projesi
#Dap
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.