Altın alacaklar bu iki tarihe dikkat! İslam Memiş'ten yatırımcıya soğuk duş

Kasım 06, 2025 11:58
1
Altın fiyatları rekor

Altın fiyatları rekor denemelerinin ardından sert düşüşünü sürdürüyor. Ons altın yükselme ivmesi yakalamışken güncel gram altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Bu dalgalanmalar da yatırımcıları endişelendiriyor. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin gündemine yerleşen ve birikim yapmak isteyen herkes tarafından çok konuşulan altın piyasası hakkında çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

 

2
Altın tarafında

Altın tarafında bir dinlenme süreci olduğunu belirten Memiş, "Gram altın ve ons altın tarafında 3980-4000 dolar aralığında bir ons altın görüyoruz. Gram altında ise Merkez Bankası’nın alımları durmuş durumda. Daha önce 11.500 - 12.500 dolar seviyelerinde olan işçilikler 3.500 dolara kadar geriledi" dedi.
 

3
ALTIN İKİ HAFTA DAHA GERİ ÇEKİLECEK

ALTIN İKİ HAFTA DAHA GERİ ÇEKİLECEK

Bu hafta altın yatırımcıları, özellikle TL bazında gram altını takip edenler “Altın yükseliyor ama gram altın neden düşüyor?” sorusunu sormaya başladı. Bunun sebebini açıklayan Memiş, "Merkez Bankası’nın alımlarını durdurmuş olması. Bu durum gram altının geri çekilmesine neden oluyor. Bu ay, yani önümüzdeki bir iki hafta boyunca bu dinlenme süreci devam edecek" diyerek yatırımcıları uyardı.
 

4
BU TAMAMEN KÖPÜK

BU TAMAMEN KÖPÜK

Memiş, "Amerika’da ise işler biraz karışık. Hükümet kapalı, çalışanlar maaşlarını alamıyor. Aslında bu tamamen köpük. Hükümetin kapalı tutulması, piyasalarda suni bir gerginlik yaratmak için yapılan bir manipülasyon. Sonrasında da “merak etmeyin hükümeti açtık” diyerek rahatlama havası yaratacaklar. Bu da piyasaları geçici olarak sakinleştirecek" dedi.

 

5
Küresel piyasalar

Küresel piyasaların bilerek manipüle edildiğini söyleyen Memiş, "Ortada ciddi bir kriz, savaş veya ekonomik yıkım yok. Bunlar keyfi uygulamalar. Ancak Donald Trump’ın tüccar kimliğiyle ülkeyi yönetmeye çalıştığı, hatta müflis tüccar zihniyetiyle hareket ettiği söylenebilir. Kendine avantaj sağlayacak her türlü açıktan faydalanmaya çalışıyor" diyerek piyasadaki durumu özetledi.

 

6
MEMİŞ'TEN KASIM AYI DEĞERLENDİRMESİ

MEMİŞ'TEN KASIM AYI DEĞERLENDİRMESİ

"Borsadaki gelişmeler malum. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı ile SPK Başkanı açıklamalar yapıyor ama yatırımcıların korunması konusunda sürecin hızlanması bekleniyor. Petrol fiyatlarında ise yatay bir seyir söz konusu, fakat orada da yeniden düşüş eğilimi olup olmayacağı takip ediliyor. Genel tabloya baktığımızda Kasım ayı görece iyi geçecek. Çok gergin olmaya gerek yok. Geçen aya göre daha sakin, daha ferah bir dönem olabilir" diyen Memiş, yatırımcılara Kasım ayı için beklenen haberi verdi.
 

7
EURO HALA UCUZ

EURO HALA UCUZ

Döviz kurlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, "Euro tarafında bir ucuzluk vardı. Euro/dolar paritesi 1.15 seviyesinin üzerine çıktı ama hala ucuz sayılabilir. Bu hafta Euro tarafında ucuz bir fiyatlama gördük. Kripto paralarda sert düşüşler yaşandı. Bitcoin 100.000 doların altına inince yatırımcılar panikledi ancak kısa süre içinde 103.000 doların üzerine çıktı. 98.000 seviyesine kadar bir düşüş yaşandı, fakat sonrasında 100.000’in altına tekrar inmedi" dedi. 
 

8
İMKANI OLAN PARÇA PARÇA ALIM YAPABİLİR

İMKANI OLAN PARÇA PARÇA ALIM YAPABİLİR

"Vatandaşlarımıza daha önce “yıl sonuna kadar manipülasyon sürecek, dikkat edin” demiştik. Bu süreç halen devam ediyor. Bu nedenle yatırımcılar panik yapmamalı. Fiyatı sert düşen, geri çekilen varlıklar fırsat olabilir. İmkanı olanlar parça parça alım yapabilir. Piyasalarda şu anda “hızlı para kazanma” dönemi yok, sakin kalmakta fayda var" diyen Memiş yatırımcıları uyardı.
 

9
Alım yapacak olanlar da parça parça alsın

BU İKİ TARİHE DİKKAT

Yatırımcıların sakin kalması, pozisyonlarını koruması gerektiğini belirten Memiş, "Elindeki malı satmasınlar. Alım yapacak olanlar da parça parça alsın. Ocak ayında yeni bir hikaye oluşacak. Aralık ayında ise yıl sonu pozisyon kapatmaları nedeniyle hem dünyada hem Türkiye’de bir iyimserlik görülecek. Bu da piyasada değerlendirme fırsatı yaratabilir" dedi.

