Bakan Kacır'dan BYD’ye sert uyarı: Taahhütler yerine getirilmezse yaptırım uygulanır!

Türkiye’nin elektrikli araç üretim üssü olma hedefinde kritik bir viraj olarak görülen BYD yatırımı hakkında soru işaretleri artıyor. 2024 yılında imzalanan 1 milyar dolarlık anlaşma kapsamında, Manisa’da 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen tesis için henüz somut bir adım atılmaması milletvekillerini harekete geçirdi.

"MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE TAKİPTEYİZ"

Yazılı soru önergelerini cevaplayan Bakan Fatih Kacır, otomotiv sektörünün 41 milyar dolarlık ihracat hacmiyle ekonominin lokomotifi olduğunu vurguladı. BYD yatırımı için sunulan devlet desteklerinin belirli şartlara bağlı olduğunu hatırlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda uygulanacak müeyyideler mevzuatımızda düzenlenmiştir. Teminat mekanizmaları ile ülke çıkarlarımız korunmuştur."

MANİSA OSB: "PARALARI GERİ ÖDEMEK ZORUNDA KALIRLAR"

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, de geçtiğimiz günlerde ‘dünya genelindeki yaşanan olaylar nedeniyle BYD’nin beklediğini belirterek “BYD o fabrikayı yapmazsa devlete o dolarların hepsini ödemek zorunda” açıklamasını yapmıştı.

HEDEF 2026 SONUYDU

Anlaşmaya göre, yıllık 150 bin araç kapasiteli dev fabrikanın 2026 yılının sonunda üretime başlaması hedefleniyordu. Ancak proje takviminde yaşanan aksamalar, Türkiye’nin Avrupa pazarındaki rekabetçi konumunu korumak adına otomotiv dönüşümü için planladığı bu büyük hamlenin geleceğini tartışmaya açtı.