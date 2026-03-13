Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bakan Kacır'dan BYD’ye sert uyarı: Taahhütler yerine getirilmezse yaptırım uygulanır!

Manisa’da yıllık 150 bin kapasiteli fabrika kurması beklenen Çinli BYD’nin yatırımı gecikince, konu TBMM'ye taşındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, stratejik öneme sahip bu yatırımın teşvik mevzuatı kapsamında yakından izlendiğini belirtti. Bakan Kacır, projenin takvime uygun tamamlanmaması halinde, teminat mekanizmalarının devreye gireceğini ve yatırımcıya gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Kacır'dan BYD’ye sert uyarı: Taahhütler yerine getirilmezse yaptırım uygulanır!
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 07:04
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 07:10

Türkiye’nin elektrikli araç üretim üssü olma hedefinde kritik bir viraj olarak görülen BYD yatırımı hakkında soru işaretleri artıyor. 2024 yılında imzalanan 1 milyar dolarlık anlaşma kapsamında, Manisa’da 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen tesis için henüz somut bir adım atılmaması milletvekillerini harekete geçirdi.

Bakan Kacır'dan BYD’ye sert uyarı: Taahhütler yerine getirilmezse yaptırım uygulanır!

0:00 100

"MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE TAKİPTEYİZ"

Yazılı soru önergelerini cevaplayan Bakan Fatih Kacır, otomotiv sektörünün 41 milyar dolarlık ihracat hacmiyle ekonominin lokomotifi olduğunu vurguladı. BYD yatırımı için sunulan devlet desteklerinin belirli şartlara bağlı olduğunu hatırlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda uygulanacak müeyyideler mevzuatımızda düzenlenmiştir. Teminat mekanizmaları ile ülke çıkarlarımız korunmuştur."

Bakan Kacır'dan BYD’ye sert uyarı: Taahhütler yerine getirilmezse yaptırım uygulanır!

MANİSA OSB: "PARALARI GERİ ÖDEMEK ZORUNDA KALIRLAR"

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, de geçtiğimiz günlerde ‘dünya genelindeki yaşanan olaylar nedeniyle BYD’nin beklediğini belirterek “BYD o fabrikayı yapmazsa devlete o dolarların hepsini ödemek zorunda” açıklamasını yapmıştı.

HEDEF 2026 SONUYDU

Anlaşmaya göre, yıllık 150 bin araç kapasiteli dev fabrikanın 2026 yılının sonunda üretime başlaması hedefleniyordu. Ancak proje takviminde yaşanan aksamalar, Türkiye’nin Avrupa pazarındaki rekabetçi konumunu korumak adına otomotiv dönüşümü için planladığı bu büyük hamlenin geleceğini tartışmaya açtı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tarihin en büyük geri çağırması! BYD Türkiye'den açıklama geldi
BYD Türkiye operasyonuna başlıyor! Yeni hibrit modeli Avrupa'yı Anadolu'dan fethedecek
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.