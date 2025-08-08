Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Kurum: 11 il küllerinden yeniden doğacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinin her karışında devlet çalışmıştır, millet kazanmıştır, başarısız olmamızı bekleyen kim varsa hep birlikte kaybetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle nasıl bileği bükülmez bir dayanışması olduğunu göstermiştir. Nasıl, sırtı yere gelmez bir gücü olduğunu ortaya koymuştur." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Kurum: 11 il küllerinden yeniden doğacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 16:38

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , Emlak Konut Meydan Projesi alanındaki konut ve iş yerleri şantiyesinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, depremin yaşandığı ilk günden bu yana afet bölgesinden bir an bile ayrılmadan yerinde hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Kurum: 11 il küllerinden yeniden doğacak

Meydan Projesi alanında konut ve dükkanların tamamlandığını ve kısa sürede yerleşimin başlayacağını ifade eden Bakan Kurum, "O sözü tutarak Kent Meydanı ve Cami Çevresi Çarşı Projeleri’mizin ilk etabını hızlıca tamamladık ve açtık, kalan kısmı da bir an evvel bitirmek için canla başla çalışıyoruz. İnanıyorum ki, 'ımızda ticaret buradan sorulacak. Tarih, kültür ve sanat burada kucaklaşacak. Adıyaman meydan ve ticaret merkezimiz sadece şehrimize değil tüm bölgemize katkı sunacak. Yediden yetmişe tüm Adıyamanlıların hatıralarıyla dolu bu özel mekanda yeni hatıralar birikecek." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum: 11 il küllerinden yeniden doğacak

Kurum, Gölbaşı ilçesinde imar tescil işlemlerinin tamamlandığını ifade ederek, "İmar planlama ve imar uygulama çalışmalarını da yürütüyoruz. Bu kapsamda Gölbaşı’nda 450 hektarlık alanında imar planlama faaliyetlerimizi tamamlamıştık. Mülkiyet düzenlemesini içeren bu imar uygulamasında tescil işlemlerini de bitirdiğimizi duyurmak isterim. Buradaki vatandaşlarımız için yerinde dönüşüm hibe/kredi destek işlemlerimiz ağustos ayı sonuna kadar devam edecek. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bakan Kurum: 11 il küllerinden yeniden doğacak

KARŞIMIZDA KİMSE DURAMAZ

bölgelerindeki kentlerin yeniden inşası için mücadele ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

Bakan Kurum: 11 il küllerinden yeniden doğacak

"Tek bir arzumuz var; 11 ilimiz yaralarını tamamen sarsın istiyoruz, her şehrimiz küllerinden yeniden doğsun istiyoruz. Birer Anka kuşu gibi geleceğe kanat çırpsın istiyoruz. Bu hedeflere elbet ulaşacağız. Çünkü bizim yolumuz milletin mutluluğuna giden yoldur. Bu yolda tek gücümüz ise yine milletimizin güvenidir, annelerimizin duasıdır. Şunun altını kalın kalın çiziyorum. Bizim ardımızda bu güven, bizim yanımızda bu dualar varken karşımızda kimse duramaz. Bizim yanımızda ‘Allah sizden razı olsun’ diyen on binlerce Adıyamanlı, Hataylı, Maraşlı, Antepli kardeşim varken sırtımız yere gelmez."

Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olduğuna vurgu yapan Kurum, şunları kaydetti:

Bakan Kurum: 11 il küllerinden yeniden doğacak

BAŞARISIZ OLMAMIZI BEKLEYEN KİM VARSA HEP BİRLİKTE KAYBETMİŞTİR

"Milletten kopuk, Türkiye’nin gerçeklerinden kopuk olanlar da bu bağı asla ve asla anlamaz, anlayamaz. Deprem bölgesine gelmeyen, bir çivi çakmayan, afetzede kardeşimin elini tutmayanlar bu duyguyu bilemez, hissedemez. Bakın ben şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Farklı eleştiriler yapılabilir, farklı yorumlar olabilir ama tablo nettir. Deprem bölgesinin her karışında devlet çalışmıştır, millet kazanmıştır, başarısız olmamızı bekleyen kim varsa hep birlikte kaybetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle nasıl bileği bükülmez bir dayanışması olduğunu göstermiştir. Nasıl sırtı yere gelmez bir gücü olduğunu ortaya koymuştur."

Bakan Kurum: 11 il küllerinden yeniden doğacak

Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu hazmedemeyen arkadaşlara diyoruz ki, Türkiye'nin bu gücünü ya kabulleneceksiniz, ya kabulleneceksiniz. Biz hiç kimsenin yürüdüğümüz bu güzel yolu gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz. Çok yakında kavuşacağımız o güzel günü karartmasına izin vermeyeceğiz. Özet olarak; kimin taş üstüne taş koyduğunu, kimin sadece laf ürettiğini aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. O yüzden, bundan sonra söylenecek her kelime, söz israfı olacaktır, daha fazla söze gerek yoktur." Programa Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve ilgililer katıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş 200 bin lira zarar uyarısı yaptı
Gıda fiyatları yüzde 1,5 arttı: İşte rekor artış yaşayan ürünler!
ETİKETLER
#murat kurum
#adıyaman
#afet bölgesi
#Deprem
#Emlak Konut Meydan Projesi
#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Kent Meydanı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.