Bakan Kurum valiliklere genelge gönderdi: 81 ilde yeni konut seferberliği başlıyor! Öncelik tanınacak yerler belli oldu

06 Şubat 2025 12:42 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 13:27

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut müjdesini verdi. TOKİ Başkanlığı kapsamında konut projeleri başlıyor. Yeni sosyal konut projesi ile ev sahibi olma imkanı artık hayal olmaktan çıkacak. Projede depremzedelere öncelik tanınacak.

Türkiye genelinde dev konut hamlesi duyuruldu. Yeni konut projesinde deprem bölgesine özel kontenjan sağlanacak. Bakan Kurum, “Proje tüm Türkiye için olacak ama deprem bölgesinde sayıyı biraz daha fazla tutacağız" açıklamasında bulundu.

DEPREMZEDELERE ÖNCELİKLİ KONUT MÜJDESİ

81 ilde yeni konut seferberliği başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müjdeyi Adıyaman’daki canlı yayında TRT Haber'e verdi.

PROJE YIL SONUNDA BAŞLIYOR

Yeni sosyal konut kampanyasının bu yılın sonu itibarıyla başlayacağını açıklayan Bakan Kurum, “Proje tüm Türkiye için olacak ama deprem bölgesinde sayıyı biraz daha fazla tutacağız. TOKİ Başkanlığımız bu kapsamda projeleri çalışıyor. İnşallah yıl sonu itibarıyla bu müjdeyi vermiş olacağız” diye konuştu.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Kurum imzasıyla 81 ilin valiliklerine genelge gönderildi. Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için hataya geçirilecek proje kapsamında konutlar nüfusa göre inşa edilecek. Ayrıca altyapı ve ulaşım imkanlarına yakın alanlar belirlenecek.

Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum’un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.

Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklanmadı.