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 | İrem Çınar

Bakan Kurum duyurdu: İskenderun Sahil Projesi 29 Ekim'de tamamlanıyor

İskenderun sahilindeki düzenleme ve yenileme çalışmalarını inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin bu yıl tamamlanacağını açıkladı.

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Bakan Kurum duyurdu: İskenderun Sahil Projesi 29 Ekim'de tamamlanıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 11:03

, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kurum, projenin tamamlanmasıyla 'a önemli bir sosyal yaşam alanı kazandırılacağını belirtti.

Bakan Kurum duyurdu: İskenderun Sahil Projesi 29 Ekim'de tamamlanıyor

“CUMHURİYET’İN 102. YILINDA PROJEMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ”

Sahildeki çalışmaları yerinde inceleyen Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi 29 Ekim’de, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Kurum, “Büyük bir coşku ile projemizi tamamlayıp Hatay’ımıza kazandıracağız” dedi.

6 Şubat 2023 depremlerinde İskenderun sahilinin yaklaşık 80 santimetre çöktüğünü hatırlatan Bakan Kurum, bölgenin güvenli hale getirilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın tahkimat çalışmalarını gerçekleştirdiğini belirtti. Kurum, sahil düzenlemesi ile bölgenin yeniden hareketleneceğini vurguladı.

Bakan Kurum duyurdu: İskenderun Sahil Projesi 29 Ekim'de tamamlanıyor

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇEVRE PROJELERİNDEN BİRİ

Projenin sadece bir peyzaj çalışması olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin en kapsamlı çevre ve doğa koruma projelerinden biri olduğunu belirten Bakan Kurum, “303 bin metrekarelik alanda yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, dinlenme ve oyun alanları, restoranlar ve geniş bir tören alanı yer alacak. Burası her yaştan insanın keyifle vakit geçireceği bir yaşam alanına dönüşecek” dedi.

Çalışmalar sırasında doğaya zarar verilmediğine dikkat çeken Kurum, mevcut ağaçların özenle korunarak yeni alanlarına taşındığını ve peyzaj düzenlemesi kapsamında çeşitli bitkilerin dikildiğini aktardı.

AFET KONUTLARI TESLİM EDİLİYOR

Depremlerden etkilenen 11 ilde konut ve iş yerlerinin teslim sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Kurum, “Esnafımız işine kaldığı yerden devam etsin, vatandaşlarımız güvenle yaşamlarına geri dönsün istiyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehirlerin yeniden inşa ve ihyası için kararlı bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Kurum, “İklim şartlarına uyumlu, doğayı gözeten projelerle şehirlerimizin değerini artırmaya devam edeceğiz” dedi.

“29 EKİM’DE HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ”

Sözlerini İskenderun halkına davette bulunarak sürdüren Bakan Kurum, “29 Ekim’de tüm Hataylı hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz. Birlik ve beraberliğimizi tüm Türkiye’ye ve dünyaya göstereceğiz” dedi.

Bakan Kurum duyurdu: İskenderun Sahil Projesi 29 Ekim'de tamamlanıyor

İncelemelerin ardından sahil bandında gezinti yapan Bakan Kurum, bir futbol okulunun öğrencileriyle sohbet edip fotoğraf çektirdi, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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ETİKETLER
#murat kurum
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#çevre
#iskenderun
#Muhteşem İskenderun Sahil Düzenleme Ve Yenileme Projesi
#Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlıgı
#Deprem Rehabilitasyonun
#Ekonomi
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