Bakan Kurum'dan konut fiyatlarına ilişkin açıklama: Devrim niteliğinde adımlar atıyoruz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Güneyşehir’deki sosyal konut temel atma töreninde, 81 ilde 312 bin sosyal konutun hızla inşa edildiğini belirtti. Kurum, bu projelerle sadece vatandaşlara sıcak bir yuva sunmakla kalmayıp, konut ve kira krizine de köklü bir çözüm getirdiklerini vurguladı.

Gaziantep’in Güneyşehir bölgesinde gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Depremin ardından hız kesmeden sürdürülen inşa faaliyetlerine değinen Bakan Kurum, "Yüz binlerce yeni yuva kurduk, modern şehirler inşa ettik. Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Ne karanlık geceler ne de dondurucu soğuklar bizi yolumuzdan alıkoyabildi" ifadelerini kullandı.

251 BİN KONUT YIL SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK

Deprem bölgesinde devam eden projelere ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, yıl sonuna kadar 251 bin konut, köy evi ve iş yerinin tamamlanacağını söyledi. "Bu büyük mücadelede alnımızın teriyle çalıştık. Yarım milyon sıcak yuva inşa edip insanımızın yüzünü güldürdük. Her zorluktan sonra ayağa kalkmayı başaran milletimiz, bugün de küllerinden yeniden doğuyor" dedi.

"BAŞ KOYDUĞUM BU YOLDAN ASLA DÖNMEYECEĞİM"

6 Şubat depremlerinin ardından ilk günden itibaren sahada olduğunu belirten Bakan Kurum, "Nurdağı’nda, İslahiye’de zor günleri hep birlikte yaşadık. Bugün artık yaralar sarılıyor, umutlar yeşeriyor. Burada tanıştığım, dualarını aldığım nice insanı unutmayacağım. Deprem bölgesinde tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına izin vermeyeceğim" diye konuştu.

KONUT FİYATLARINI DÜŞÜRECEK ADIMLAR ATILIYOR

Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa edildiğini ve 5 milyon dar gelirli vatandaşa ev teslim edildiğini belirten Bakan Kurum, konut fiyatlarını düşürmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. "Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ile arsa maliyetlerini düşürecek projeler geliştiriyoruz. Yeni sosyal konut kampanyalarımızla hem dar gelirli vatandaşlarımızı hem de orta gelir grubunu ev sahibi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Gaziantep’te yürütülen Gazi Konut Projesi kapsamında 1.427 bağımsız bölümün inşa edileceğini aktaran Bakan Kurum, bu konutların 12 ay içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.