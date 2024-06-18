Bakan Mehmet Şimşek harekete geçti! IBAN ve KDV oranları mercek altına alındı

18 Haziran 2024 12:55 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 12:55

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde alışverişin yoğunlaştığı sektörlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda IBAN ve KDV oranları mercek altına alındı.

Ülke geneli bayram denetimlerinde 8 bin 227 mükellef incelendi. 195 mükellefin hatalı KDV oranı uyguladığı anlaşıldı.

ŞİMŞEK'TEN KAYITDIŞILIKLA MÜCADELE HAMLESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre ekipler tarafından kayıt dışı faaliyetler ve hatalı KDV oranları tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz." mesajını paylaştı.

Bayram öncesi dönemde 8 bin 227 mükellef denetime tabi tutuldu.

195 mükellefin hatalı KDV oranı uyguladığını, 357 mükellefin ödeme kaydedici cihaz ve satış yazılım programları arasında entegrasyonun bulunmadığını belirlendi.

Ayrıca 13 mükellefin işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığı tespit edildi.

298 mükellefin IBAN yoluyla tahsilat gerçekleştirdiği, 50 mükellefin kayıt dışı faaliyette bulunduğu ve kayıt dışı 18 işçi çalıştırıldığı anlaşıldı.

Bu işletmeler, gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna sevk edildi.