Bakan Mehmet Şimşek sinyali verdi! BIST 50'de açığa satış yasağı kalkıyor mu? Borsada yükselişin ayak sesleri

27 Ekim 2024 12:15 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 15:46

Borsa İstanbul ile alakalı dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar gündem oldu. BİST 50'de açığa satış yasağının kaldırılmasına dönük açıklama ile birlikte beklentiler oluşmaya başladı. Borsa yatırımcısı 'ne olacak' diye sorgulamaya başladı. Mehmet Şimşek'in açıklaması borsada yükselişin habercisi mi?

Borsa İstanbul​'un diplerde olduğu bir noktada Mehmet Şimşek​'ten kritik açıklamalar geldi. BIST 50'de açığa satış yasağına ilişkin açıklama konuşan Şimşek borsa yatırımcılarına ABD’den seslendi.

BIST 50 ENDEKSİNDEKİ AÇIĞA SATIŞ YASAĞI KALKIYOR

Mehmet Şimşek bu kez de BIST 50 için yeni bir düzenlemenin sinyalini verdi. Yeni bir düzenleme hazırlığı olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, 6 Şubat deprem felaketinin ardından getirilen yasakla ilgili çalıştıklarını ifade etti. Şimşek, "BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz" dedi.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ NEDİR?

Borsa yatırımcısının elinde olmayan hisse senedini üstten satıp düşmesine katkı sağlayarak alttan yerine koyma yoluyla kendilerine haksız bir kazanç elde etme yoluna açığa satış işlemi denir.

UZMANLAR NASIL YORUMLADI?

Uzmanlara göre yasak kalkarsa hatalı işlemler yapanların kaybedebileceği bir süreç oluşabilir. Kararın gelmesinin ardından birçok analist borsaya dair ekonomi yönetiminin yeni yönelimleri olduğuna dikkat çekti. Yani bu alanda daha çok haber akışları gelebilir. Borsaya dair tedbirler alma noktasına gelmiş durumda olan yönetim bundan sonraki süreçte de yine benzer açıklamalar ile yıl sonuna girebilir.

Önümüzdeki günlerde hem farklı şirketlerle alakalı hem uluslararası kurumların yapacağı açıklamalarla alakalı bir pozitif süreç bekleniyor. Sınırlı sayıda hisse bulunduran ya da manipülatif diyebileceğimiz küçük hisselerde bulunanlar için büyük şirketlere portföyü yayma fırsatı olduğu için uzun süreli aşağı hareketlerle piyasanın ilerlemesinden sonra pozitif hareket beklentisi oluştu. Özellikle küresel dünyayla entegrasyon açısından ve sermayeyi çekebilecek ortamlar açısından pozitif hareketler önümüzdeki süreçte ihtimal dahilinde.

BORSAYA VERGİ Mİ GELİYOR, NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek borsada vergi konusunda da “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın da bir değerlendirmesi oldu malumunuz. Borsa ve kripto varlıkların vergilendirilmesi hususu gündemimizden çıktı. Yeni yasama döneminde genel vergi oranlarını artırmaya ya da indirmeye dönük bir vergi paketimiz olmayacak” açıklamasında bulunmuştu.