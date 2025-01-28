Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı! "Vatandaşımızın alım gücü artacak"

28 Ocak 2025 11:55 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:56

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni değerlendirdi. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini belirten Bakan Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ocak 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunun yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirme yaptı.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürdüğüne dikkat çeken Bakan Şimşek, "Enflasyon beklentileri, dezenflasyon sürecinin hızını belirlemede kritik bir role sahiptir. Beklentilerin, önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha güçlü bir şekilde destekleyeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde. 2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek.

Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız"