Bakan Şimşek açıkladı: Cari açıkta hedef yıl sonunda yüzde 1,5 seviyesi

Merkez Bankası haziran ayına ilişkin "Ödemeler Dengesi İstatistikleri" raporunu yayımladı. Haziran ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 6 milyon dolar açık kaydetti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 476 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının sınırlı artmasını ancak yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını beklediklerini açıkladı.

IHA
13.08.2025
saat ikonu 10:18
13.08.2025
saat ikonu 10:18

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Haziranda 18,9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın ikinci çeyrekte milli gelire oranını yaklaşık yüzde 1,3 öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek açıkladı: Cari açıkta hedef yıl sonunda yüzde 1,5 seviyesi
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretim artarken sürdürülebilir seviyelerde. Dönemsel bazda üç çeyrektir artan , ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdü. Sanayideki bu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmetlerdeki olumlu seyir, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ediyor. Haziranda 18,9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın ikinci çeyrekte milli gelire oranını yaklaşık yüzde 1,3 öngörüyoruz. Güçlü ihracat ve turizm gelirleri ile artan avro/dolar paritesi cari dengeyi destekliyor. Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyonla birlikte iyileşen yurtiçi finansal koşulların önümüzdeki dönemde ekonomik aktiviteye katkı sağlamasını öngörüyoruz. Cari açığın milli gelire oranının sınırlı artmasını ancak yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://x.com/memetsimsek/status/1955523669070885341

ETİKETLER
#hazine ve maliye bakanlığı
#büyüme
#cari açık
#sanayi üretimi
# Ekonomi
#Ekonomi
