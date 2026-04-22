 | Bengü Sarıkuş

Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş trendi sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘Yükselen Türkiye Zirveleri’ programında enflasyon hakkında değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, ‘‘Enflasyon 2022'de yüzde 85 ile ekim ayında zirveyi buldu yılı 64 ile kapattı ve ondan sonra 2023'te enflasyonu 65'te tuttuk. Dezenflasyon 2024'te başlamış, yüzde 44. Geçen sene yüzde 31, şu anda da yüzde 31 civarı. Enflasyonun aşağı yönlü düşüş trendinde bir değişiklik olmayacak, enflasyonu düşürmek ve o trendi devam ettirmek Türkiye için önemli bir kazanım’’ dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı , ‘Yükselen Türkiye Zirveleri’ programına katıldı. Programda konuşan Şimşek, Türkiye’de uygulanan ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. verilerinden de bahseden Şimşek, enflasyonun düşüş trendinde bir değişiklik olmayacağını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomi programı, küresel gelişmeler ve savunma sanayisi hakkında değerlendirmelerde bulunarak enflasyonun düşüş trendinin devam edeceğini vurguladı.
Şimşek, küresel belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin emtia şoklarına yol açtığını belirtti.
Küresel savunma sanayi harcamalarının artışını Türkiye için büyük bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti.
Savunma sanayi ihracatının kar marjlarının yüksekliğinin, geleneksel ihracata bedel olduğunu söyledi.
Enflasyonun düşüş trendinde bir değişiklik olmayacağını ve kalıcı büyümenin yolunun düşük enflasyondan geçtiğini vurguladı.
Uygulanan ekonomi programının risk kontrolü, dengesizlikleri azaltma ve kazanımları pekiştirme olmak üzere üç evresi olduğunu açıkladı.
Konuşmasında küresel gelişmelerin ekonomi politikalarını etkilediğini belirten Bakan Şimşek, ‘‘Dünya yoğun bir belirsizlikle karşı karşıya. Kısa vadeli ve uzun vadeli bir resim var. Kısa vadeye baktığımızda İran-ABD-İsrail geriliminin getirdiği emtia şokuyla karşılaşıyoruz. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman jeopolitik gerilimlerin normalleşmiş gibi olduğu görülüyor. Maalesef dünya yeni bir normal ile karşı karşıya. Dünya ticaretinde parçalanma var. Belki 10 kat, belki bin kat daha yıkıcı gelişmelere sebep olabilecek çok kapsamlı bir dönüşüm yaşanıyor. Dünya çok büyük bir borç yükü ile karşı karşıya. Faizlerin yüksek olduğu bir ortamda bu durum soruna dönüşebilir’’ diye konuştu.

Küresel ekonomide Türkiye için fırsatların da olduğunu ifade eden Şimşek, ‘‘Dış talep esnekliği, kur esnekliğinden 11 kat daha güçlü. Esas belirleyici taleptir ve maalesef talepte de 2026 için en azından şu an itibarıyla öngörüler çok da olumlu değil. Savunma sanayinde Türkiye çok güçlü bir altyapıya sahip ve bundan dolayı da biz bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Ticaretteki parçalanmalara karşı bağlantısallık yatırımı yapıyoruz. Ticarette korumacılığa karşı stratejiyle biz dayanıklılığı artırmaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Küresel harcamalarına dikkat çeken Bakan Şimşek, ‘‘Dünya eski dünya değil. Karşımıza büyük bir trend çıkıyor. Küresel savunma sanayii harcamaları. Avrupa'da bazı ülkeler milli gelirlerinin yüzde 5'ini savunma sanayisine harcıyor. Türkiye burada büyük bir fırsat penceresi görüyor. Küresel savunma sanayi harcamaları 6,6 trilyon dolara çıkacak. Dolayısıyla savunma sanayisinde Türkiye çok güçlü bir altyapıya sahip. Bundan dolayı da biz bunu büyük bir fırsat olarak görüyoruz’’ dedi.

Şimşek, ‘‘Geçen sene 10 milyar dolarlık ihracat yapmışız, 18 milyar dolarlık taze sipariş gelmiş. Bunu küçümsemeyin. 18-20 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatının kar marjları o kadar yüksek ki, 50-60 milyar dolarlık geleneksel ihracata bedeldir. Türkiye yeni bir sanayi devriminin, savunma sanayinin kaldıraç görevini gördüğü bir dönemin eşiğindedir’’ açıklamasında bulundu.

ENFLASYON TRENDİ DEĞİŞMEYECEK

Enflasyonun düşüş trendinde olduğunu vurgulayan Şimşek, ‘‘Enflasyon 2022'de yüzde 85 ile ekim ayında zirveyi buldu yılı 64 ile kapattı ve ondan sonra 2023'te enflasyonu 65'te tuttuk. Dezenflasyon 2024'te başlamış, yüzde 44. Geçen sene yüzde 31, şu anda da yüzde 31 civarı. Geçici olarak 1-2 ay bu son gelişmeler etkiler. Enflasyonun aşağı yönlü düşüş trendinde bir değişiklik olmayacak, enflasyonu düşürmek ve o trendi devam ettirmek Türkiye için önemli bir kazanım’’ diye konuştu.

Enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, ‘‘Enflasyonla mücadele çok oluyor, artık bir yerde duralım" yaklaşımları var. Bu çok miyopik bir yaklaşımdır. Kalıcı ve yüksek büyümenin yolu düşük enflasyon sürecinden geçer. Enflasyon düşerse büyüme katlanır’’ ifadelerini kullandı.

BU PROGRAM OLMASAYDI ENFLASYON NERELERE GİDERDİ?

Uygulanan ekonomi programından ve etkilerinden de bahseden Şimşek, ‘‘Şimdi bizim uygulamakta olduğumuz ekonomi programının 3 evresi var. Birinci evre risklerin kontrolü. Tarihimizin en büyük felaketi yaşandı, 13 ilimiz büyük bir depremden etkilenmiş. Bu yaraları sararken büyük bütçe açıkları oluştu. EYT hayata geçirildi, 3 milyon civarı vatandaşımız 40’lı yaşlarda emekli oldu, daha da olacaklar, EYT kanunu bu. Bu riskleri yönetim önemliydi. ‘Bu program olmasaydı enflasyon nerelere giderdi?’ sorusunu sormak ve buna kafa yormak gerekiyor’’ dedi.

Programın evreleri hakkında bilgi veren Şimşek, ‘‘İkinci evre ekonomideki dengesizlikleri azaltmaktı yani enflasyonu azaltmak. İkinci evreyi de geride bıraktık. Ana hedeflerin tamamında ilerleme sağladık. Şimdi üçüncü evre var, önü açık bir evre. Bu evrenin tamamlanmasına 2027'nin sonu olarak bakıyoruz. Bu sene çok daha devasa büyük bir şokla karşı karşıyayız ve bunlar üçüncü evreyi etkiliyor. Bütün dünya bu şokun etkileriyle mücadele edecek. 3’üncü evrede bugüne kadar ki kazanımları pekiştirmekti, yani politika ile bir yere varırsınız ve bunu kalıcı hale getirmek için reform yapmanız gerekir. Bu dönemin ne kadar süreceği meselesi iç ve dış fonksiyonlara bağlı’’ açıklamasında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Eğer yaptırılmazsa performans ve yakıt tüketimi etkileniyor
Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını açıkladı! Politika faizi sabit kaldı
ETİKETLER
#ekonomi programı
#enflasyon
#mehmet şimşek
#savunma sanayi
#Küresel Gelişmeler
#Ekonomi
