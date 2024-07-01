Şimşek, asgari ücrete ara zam kapısını kapattı! SGK Başuzmanı eylül ayında ısrar etti 'Güncellenmesi kaçınılmaz bir son'

01 Temmuz 2024 15:11 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:16

Tarım Kredi'nin market ve satış noktası sayısı 4 bin 300'e ulaştı

Tarım Kredi'nin market ve satış noktası sayısı 4 bin 300'e ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek asgari ücret zammı ve emekli zammına ilişkin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de asgari ücret düşük değil" diyen Şimşek, milyonların beklediği asgari ücrete zam tartışmalarına son noktayı koydu.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan da konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

İsa Karakaş, açıklamaların ardından asgari ücretlilere eylül ayında bir zam daha yapılacağını savundu.

Karakaş, asgari ücrete gelecek zam oranını da açıkladı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam olacak mı, sorusuna 'güncellenmesi kaçınılmaz bir son' diyerek cevap verdi.

Gelir dağılımına baktığımızda en yüksek dilim ile en düşük dilim arasındaki farkın 15 kattan fazla olduğuna dikkat çeken Karakaş, nüfusun sadece yüzde 1'inin Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 40'ına sahip olduğunu ifade etti.

SGK Uzmanı, asgari ücretin bu yüksek uçurum arasında dörtte 1 oranında eridiğini açıkladı.

ASGARİ ÜCRETE 4 BİN TL ARTIŞ TAHMİNİ

Asgari ücrete ara zam gelmediği takdirde özel sektör çalışanlarının da mağdur olacağının altını çizen İsa Karakaş, "Eylül ayında asgari ücretin güncellenmesi enflasyon verileri nedeniyle kaçınılmaz olacak." diye konuştu.

Karakaş, asgari ücrete yapılması beklenen zam miktarını ise 4 bin TL olarak hesapladı.

“Eylül ayında düzeltme şeklinde asgari ücrete zam gelmesini bekliyoruz” dedi.