Bakan Şimşek'ten asgari ücret çıkışı! Türkiye'de düşük değil dolar bazında ciddi oranda arttı

01 Temmuz 2024 09:38 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:50

Bakan Şimşek, Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında konuşuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkmasını yorumladı.

GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞIMIZ BİR EKİP ÇALIŞMASI

"Daha önce mevzuat çalışması yapılmıştı ama en önemlisi uygulamadaki etkinlikti. Gri listeye girmek kolay çıkmak zor. İçişleri ve Adalet Bakanlığımızın desteği olmasaydı bu listeden çıkamazdık.

Haziran ayından bu yana bir araya geldiğim bütün hazine bakanlarıyla bu konuyu konuştuk.

Bizim finansal sistemimizin sağlıklı işlemesi ve itibarlı olması lazım. Listeden çıkmak büyük kazanım ama burada esas amaç Türkiye'nin güvenilebilir olduğunu ortaya koymaktı.

Siyasi mülahazalar devreye girmesin diye FATF'ye bir mektup bile yazdık.

Türkiye Gri Liste'den oybirliğiyle çıkarıldı. Tek bir ülke itiraz etmedi. Komşumuz Yunanistan bile 'güçlü şekilde sizi destekliyoruz' dedi.

Son aylarda kaynak girişi güçlü oranda arttı. Şu an bu kaynak girişini nasıl yönetiriz onunla uğraşıyoruz. Sisteme çok Döviz girince aşırı TL basıyorsunuz. Bu da likidite fazlası oluşturuyor.

TÜRKİYE'YE KAYNAK GİRİŞİ ÇOK GÜÇLÜ

Rezerv yeterliliği bakımından neredeyse IMF kriterini yakaladık.

Mart sonundan itibaren net bazda 78 milyar dolara yaklaşan kaynak girişi yaşandı.

Şu an itibarıyla rezerv yeterliliğinde IMF tanımına göre arzulanan seviyeye neredeyse vardık.

Swapları ciddi şekilde azalttık. Neredeyse 5 milyar dolar düzeyine düşürdük.

Vadesi gelmişken kapatıyoruz. Swap hariç net rezerv artı 12 milyar dolara yükseldi. Döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardık.

Şu an reel bazda lirada bir miktar değerleme oldu.

Hedefimiz enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek orta-uzun vadede nominal kurlarda bir istikrar sağlamak, ama bunun için daha erken, daha kat edeceğimiz çok mesafe var.

Türkiye'nin döviz rezervini bir sorun, endişe olmaktan çıkardık.

LİSTEDEN ÇIKINCA İŞ BİTMEDİ

Güçlü bir şekilde mücadeleye, uygulamada etkinliği sağlamaya devam edeceğiz.

Esas hedefimiz enflasyonu kalıcı şekilde düşürerek nominal kurlarda istikrar sağlamak.

Gri liste kararından sonra Moody's'in bunun olumlu yönde yansıyacağı yönünde değerlendirmesi var. Fon akışı son derece güçlü.

Listeden çıktık ama terörizmin finansmanıyla ilgili güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. MASAK'ın idari kapasitesi geliştirilecek. Yapay zekayı bu noktada devreye alacağız. Başardık, başarmaya devam edeceğiz.

IMF NEZDİNDE ARZULANAN SEVİYEYE VARDIK

IMF nezdinde arzulanan seviyeye neredeyse vardık.

EYT'NİN YILIK MALİYETİ 724 MİLYAR LİRA

Geçen sene seçimden önce muhalefetin popülist iteklemesiyle EYT geçti.

EYT'nin maliyetine rağmen ciddi başarılara imza attık.

EYT etkisini hafife almayın. Yılık maliyeti yaklaşık 724 milyar lira.

Baktığımızda Milli gelirin nerdeyse yüzde 2'sine yakın bir rakama denk geliyor.

EYT ile birlikte emekli başına çalışan sayısı 1,5 seviyelerine indi.

Uyguladığımız programın özünde dengesizliklerin giderilmesi var.

Türkiye'nin biriktirdiği dengesizliklerden bir tanesi dış açıktı. Geçen Mayıs ayında yıllık cari açık 57 milyar dolardı. Bu Mayıs ayında 26 milyar dolara muhtemelen inecek.

Cari açık konusunda başarı sağlandı, bu başarıyı kalıcı hale getirmek lazım. Devletin aktif olarak işin içinde olduğu sanayi politikası ortaya koyacağız.

Şu an rezerv birikimi şirketlerin ve vatandaşların portföy tercihleri ve dış kaynaktan geliyor.

Bütçe dengelerinin iyileşmesinde oldukça mesafe kat ettik. Ama kat edeceğimiz yol var.

KKM AVANTAJI SONA ERDİ

KKM'de 44 haftadır kesintisiz olarak düşüş var

Bu durum para politikasının çalışmasını engelleyen bir faktör.

KKM'yi giderek bir sorun olmaktan çıkarıyoruz. Bugün itibariyle şirketlerin KKM'deki vergi avantajı son buldu. Artık şirketler için bir istisna yok. Bireylerin KKM'den kazandıkları da vergiye tabi olacak. KKM'den çıkış hızlanacak."

TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRET DÜŞÜK DEĞİL

Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz.

Asgari ücret AK Parti hükümetlerinde dolar bazında ciddi oranda arttı.

Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde.

Haziran 2024 itibariyle asgari ücret 524 dolar. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Asgari ücret yılbaşında yüzde 49 arttı. İlk 6 ayda enflasyon yüzde 20'lerde olacak.

Yıl sonunda enflasyon piyasanın beklediği gibi olsa bile yüzde 42-43'lerde olacak. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir.

Asgari ücreti vergi dışında bıraktık. Bu sene bunun bütçeye maliyeti 670 milyar TL.

EYT ile birlikte emekli başına çalışan sayısı 1,5 seviyelerine indi.

Enflasyon yavaşlayacak, vatandaşlarımıza reel büyümeden pay vermeye devam edeceğiz.

Sabırla yola devam edersek bu enflasyonu düşüreceğiz. Bütün kesimlerin bir süre sabır göstermesi gerekecek. 2025'ten itibaren küresel finansal koşullar elverişli olacak. Bu dış kaynak noktasında elimizi güçlendirecek.

KOPARILAN YAYGARALAR DOĞRU DEĞİL

Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, yeni bir vergi yükü getirmek değil. Koparılan yaygaralar doğru değil.

Bizim iki temel ilkemiz var. Vergide adaleti sağlamak ve uygulamada etkinliği sağlamak.

Asgari ücretten şu an vergi almıyoruz. Bunu biz getirdik.

Bu konunun istismarı popülizm içeriyor, popülizmin Türkiye'yi nerelere getirdiğini gördük. Asgari ücretin vergi dışında bırakılmasının maliyeti 670 milyar TL. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak

YENİ VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?

Piyasada üzerinde tartışılan paket kapsam olarak bizim süzgecimizden geçmiş bir paket değil. Bahşişlerin vergilendirilmesi hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Motokurye konusunda pakette yok. Gündemde değildi.

Türkiye'de birçok kesim vergiden imtina ediyor, ciddi bir kayıtdışılık var. Biz verginin tabanını büyüterek sonuç alacağız.

Bu vergi paketinde ne yapıyoruz. Çokuluslu şirketlere yüzde 15 asgari kurumlar vergisi getiriyoruz.

Yurt içinde asgari kurumlar vergisi çalışıyoruz.

Kuyumcunun beyan ettiği aylık matrah geçen sene 16 bin TL seviyesinde.

Bütün bu alanlarda yetki alıp, hasılat tespiti yapacağız, hasılata aykırı beyanlardan izahat isteyeceğiz, sonrasında harekete geçeceğiz. Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz.

GYO'ların vergi istisnalarını kaldırmayı düşünüyoruz. Yap-işlet-devret şirketlerine yüzde 30 vergi düşünüyoruz. Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. Bu pakette değil ama belki bir sonraki pakette Borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalışıyoruz.

İşletmelerde artık hasılat tespitine gideceğiz. Türkiye'de 1,1 milyonun üzerinde kurumlar vergisi mükellefi var. Kurumlar vergisi mükelleflerinden yarısından çok fazlası vergiden kaçınmaya çalışıyor.

Yurt dışı çıkış harcında taslağın son hali verilmedi.

Şu anda vergi taslağı ham durumda. Asgari kurumlar vergisi hususunu iş dünyası ile konuşacağız.

Borsa konusu bu paketin konusu değil. Ama vergilendirilmeyecek alan kalmayacak.

ÇOK KAZANANLARI BURADAN UYARIYORUM

Vergiden kaçınmanın cezalarını artıracağız, denetimleri sıkılaştıracağız. Giderek burada daha çok yapay zekayı devreye alacağız. Vergi denetim elemanlarımız için bütün teknolojileri devreye alacağız.

Yurt dışı çıkış harcında taslağın son hali verilmedi.

Şu anda vergi taslağı ham durumda. Asgari kurumlar vergisi hususunu iş dünyası ile konuşacağız.

Şu andaki pakette sermaye kazançlarının ilave vergilendirilmesi ilave çalışma gerektiriyor.

ÇİFT MAAŞ VE LÜKS ARAÇ İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Kamu çalışanlarında kaç yerde görev alınırsa alınsın tek maaş olacak ve o maaşa da limit gelecek. Bu düzenleme yakından meclise gelecek.

Çift maaş almam mümkün değil. Ben aslında büyük fedakarlık yaparak kamu hizmetini mecburi askerlik hizmeti olarak görüyorum. Ülkemi sevdiğim için bu sorumluluğu taşıyorum.

Kişisel anlamda maddi ve manevi olarak büyük fedakarlık yaptık. Çalıştığım ekibimde KİT'lerde görev yapanlar var. Kamu sermayeli şirketler var, sahibi Hazine ve milletimiz, buralara temsilci gönderiyoruz.

Görev karşılığı hizmet ödeniyor. 5 yerde de hizmet yapsa 1 yerden maaş ödeniyor. Nerede çalışırsanız çalışın oradan maaş alsanız da maaşın fazlası Hazine'ye gelecek.

Biz Hazine'yi temsilen üst düzey tüm arkadaşları liyakatla görevlendiriyoruz. Ücreti sınırlandıracağız, isterse 25 yerde çalışsın bir yerden ücret alacak.

Ben bakanım, MGK üyesiyim, zırhlı araç tesis edilmiş. Belli yerlere zırhlı, belli yerlere diğer araçlarla gidiyoruz. Bakanlar ve belli listede sıralanan korunması gereken yetkililer Türkiye'de terör tehditi var, onlara zırhlı araçlar tahsis ediliyor. Togg'un zırhlısı çıkarsa kullanırım memnun olurum.