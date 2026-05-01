Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Şimşek duyurdu: Hizmet ihracatında vergi indirimi yüzde 100'e çıkarılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hizmet ticaret fazlası 63 milyar dolara ulaşarak, bu alandaki potansiyelimizi açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 17:35

Hazine ve Maliye Bakanı , Türkiye'yi hizmet ihracatında önemli merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla vergi indirimini yüzde 100'e çıkararak yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'yi hizmet ihracatında önemli merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ettiklerini belirterek, birçok hizmette kazancın tamamının ülkeye getirilmesi şartıyla vergi indirimini %100'e çıkaracaklarını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'yi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
Birçok hizmette, kazancın tamamının ülkeye getirilmesi şartıyla vergi indirimini %100'e çıkaracaklarını açıkladı.
Bu adımın, yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumu daha da güçlendirmesi bekleniyor.
Hizmet ticaret fazlasının 63 milyar dolara ulaştığına dikkat çekildi.
Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, hizmet ihracatı desteklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hizmet ticaret fazlasının ulaştığı noktaya dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Ülkemizi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz. Hizmet ticaret fazlası 63 milyar dolara ulaşarak bu alandaki potansiyelimizi açıkça ortaya koymaktadır. Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla, vergi indirimini yüzde 100'e çıkararak yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz."

#Ekonomi
#mehmet şimşek
#vergi indirimi
#Hizmet Ihracatı
#Döviz Kazandırıcı Faaliyetler
