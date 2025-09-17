Menü Kapat
24°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon düşüşün artık vatandaş tarafından daha kolay hissedileceğini belirtti ve ekonomiye ilişkin merak edilenleri anlattı. Şimşek, bütün olumsuzluklara rağmen yıl sonu itibarıyla manşet enflasyonun yüzde 30'un altına düşeceğine inandıklarını belirtti.

Mehmet Şimşek, A Haber ve A Para ortak yayınında gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin Türkiye'ye yansımasına dikkati çeken Şimşek, "Küresel finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi risk iştahı açısından bir avantaj ama küresel büyümenin düşük seyretmesi, ticaretin daha da yavaşlaması, korumacılığın daha da artması olumsuz trendler." diye konuştu.

Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı

Şimşek, kısa vadede uygulanan ekonomi programını etkileyen iç ve dış olumsuz şoklar yaşandığını anımsatarak, "Bunlar programı geçici olarak, olumsuz etkiledi ancak buna rağmen Türkiye programı rayında tuttu. Çünkü biz kararlı bir şekilde programı uygulamayı önceliklendirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİ İHRACATINDA DÜNYADA İLK 10'A GİRECEK

Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatında çok büyük fırsata sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, halen devam eden 1400'e yakın projenin değerinin 100 milyar doların üzerinde olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin büyük ihtimalle bu sene küresel savunma sanayisi ihracatında ilk 10'a gireceğine işaret eden Şimşek, "En hazır ve bu konuda en çok yatırım yapmış ülkelerin başında Türkiye geliyor." dedi.

Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı

BÜTÇE AÇIĞI BEKLENTİSİ NE KADAR?

Programın ilk evresinin makrofinansal istikrarı sağlamayı hedeflediğini belirten Şimşek, şöyle devam etti: "Biz bunu aslında ilk yılda başardık. Gerek rezerv birikimi üzerinden gerekse bütçe açığını ve cari açığı kontrol altına alarak ilk evreyi geçtik. Şimdi biz ikinci evredeyiz. İkinci evrede dezenflasyon başladı ve şoklara karşı dayanıklılığı güçlendirdik. Bu evre de 1-1,5 yıl alacak. Bu senenin sonunda ikinci evre geride kalacak. Enflasyonu düşürüyoruz, mali disiplini tekrar tesis ediyoruz. Cari açıkta yapısal iyileşmeyi ve rezerv yeterliliğini sağladık. Bu senenin sonunda bütçe açığının yüzde 3,5 civarında, cari açığın yüzde 1,5'in altında olmasını bekliyoruz. Büyüme zaten makul gidiyor. İşsizlik de yüzde 8-8,5 arası bir düzeyde."

Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı

ENFLASYON ARTIK DAHA AZ HİSSEDİLECEK

Şimşek, üçüncü evrenin de 2026'da başlayıp 2027'nin ilk yarısında biteceği bilgisini vererek, bu evrenin enflasyonun artık daha az hissedildiği ekosisteme geçişi ve yapısal reformlar üzerinden dönüşümü içerdiğini anlattı. Enflasyonla mücadelenin kolay bir iş olmadığını vurgulayan Şimşek, bu programdaki gidişatın uluslararası başarılı uygulamalara paralel olduğunu bildirdi.

Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı

Şimşek, "Vatandaşımız bir an önce hayat pahalılığıyla mücadelenin başarısını ister. Eleştiriye de ben saygı duyuyorum. Manşet geçen sene ağustosta yüzde 50'nin üzerindeydi, bu sene yüzde 33 civarında. Temel mal enflasyonu, ağustos ayı itibarıyla yüzde 20'nin altına düştü. Peki, niye enflasyon yüzde 30'un üzerinde? Çünkü, kira ve eğitim gibi bazı kalemlerde geçmişteki uygulamaları serbest bıraktık. Geçmişe yönelik bir uyarlama süreci var." diye konuştu.

Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı

GIDA ENFLASYONUNDA KURAKLIK ETKİSİ

Manşet enflasyonun ağustosta yüzde 33 olmasına karşın kira artışının yüzde 74, eğitimdeki artışın yüzde 61 olduğuna dikkati çeken Şimşek, bunların da normalleşeceğini belirtti. Şimşek, gıdada ise enflasyonun kuraklık nedeniyle tekrar yüzde 30'un üzerine çıktığını anlattı.

Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı

ENFLASYON HEDEFİ NE?

Bu sene yaşanan olumsuzluklara değinen Şimşek, şunları kaydetti: "Bu sene başımıza neredeyse gelmeyen bir şey kalmadı. Kuraklık, don ve bölgemizde savaş yaşadık, Trump'ın ticaret savaşları var. İçeride bir dava nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik oluştu. Bütün olumsuzluklara rağmen sene sonu itibarıyla manşet enflasyonunun yüzde 30'un altına düşeceğine inanıyoruz. Gelecek sene de yüzde 20'nin altını hedefliyoruz. Dolayısıyla yüzde 20 demek mal enflasyonunun yüzde 10 civarına düşmesi demek. Hizmet enflasyonunun da yüzde 30'un altına düşmesi demek. Enflasyonda hissedilebilir bir düşüş içindeyiz. Artık fiyatların, eskisi kadar etiketlerin yenilenmediğini herkes biliyor."

Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı

RİSK PİRİMİ SON 5 YILIN EN DÜŞÜK DÜZEYİNDE

Şimşek, programın iniş ve çıkışlarının olacağını belirterek, "Bütün bu dış, iç şoklarının yaşandığı dönemde bizim verdiğimiz tepki doğruydu ki bugün enflasyon düşmeye devam etti. Ülkenin risk primi düştü. Bu sabah itibarıyla Türkiye'nin risk primi 244 ile son 5 yılın en düşük düzeyinde. Başımıza bu sorunlar gelmeseydi belki şu anda 200'ün altındaydık." diye konuştu.

