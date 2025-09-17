Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi en düşük seviyede

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 240 baz puana inerek Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. 5 yıllık CDS primi 2020’de 643 baz puanla zirve yaptıktan sonra düşüş eğilimine girmiş, 2024’te ise 250 baz puana kadar gerilemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2 Temmuz'da, haziran sonunda gerilemeye başlayan risk priminin (CDS) "ekonomi yönetiminde kararlı ve sabırlı duruşun olumlu bir sonucu" olduğunu, dezenflasyon süreciyle yurt içi finansal koşulların daha da iyileşme göstereceğini söylemişti.

DETAYLAR GELİYOR...