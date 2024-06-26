Bakan Şimşek ’iftira siyaseti’ne sitem etti! Çarpıtma siyasetinin yeri yok dedi

26 Haziran 2024 14:04 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:05

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından "Çarpıtma siyasetinin yeri yok." diyerek sitem etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabından özelleştirme sözleşmeleri hakkında yaptığı paylaşıma tepki göstermişti.

Deniz Yavuzyılmaz'ın "Türk lirasına dönüşüm işlemleri"nde kamu zararı oluştuğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

Konuyla ilgili Bakan Şimşek sosyal medyadan açıklama yaptı.

ŞİMŞEK 'İFTİRA SİYASETİ'NE SİTEM ETTİ

Bakan Şimşek yaptığı paylaşımda "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız dönemde iftira siyasetinin dozu artmaktadır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Biliyoruz ki vatandaşımız nezdinde bu tür çarpıtma siyasetinin yeri yoktur" ifadelerini kullandı.