Bakan Şimşek: Ülkemizin finansman maliyetleri düşüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin finansal durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, ülkenin dış kaynağa erişiminin arttığını ve finansman maliyetlerinin düştüğünü belirtti.
Şimşek, Hazinenin 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladığını açıkladı. Bu ihracın, dört katına yakın talep gördüğünü ve ABD tahvilleriyle getiri farkının 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.
Türkiye’nin risk priminin son bir yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrıştığını belirten Şimşek, bu durumun uygulanan politikalarla artan öngörülebilirliğin bir sonucu olduğunu vurguladı.
"YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ"
Bakan Şimşek paylaşımında, "Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı.
4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye’nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur." dedi.