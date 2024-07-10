Bakan Şimşek: Ülkemizin finansman maliyetleri düşüyor

10 Temmuz 2024 20:01 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 20:08

Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesine 250 milyon Euro'luk finansman desteği oldu

Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesine 250 milyon Euro'luk finansman desteği oldu

Bakan Mehmet Şimşek, deprem bölgeleri için 3,8 milyar dolarlık yatırım sağlandığını açıkladı

Bakan Mehmet Şimşek, deprem bölgeleri için 3,8 milyar dolarlık yatırım sağlandığını açıkladı

Şimşek, Hazinenin 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladığını açıkladı. Bu ihracın, dört katına yakın talep gördüğünü ve ABD tahvilleriyle getiri farkının 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Türkiye’nin risk priminin son bir yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrıştığını belirten Şimşek, bu durumun uygulanan politikalarla artan öngörülebilirliğin bir sonucu olduğunu vurguladı.

"YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ"

Bakan Şimşek paylaşımında, "Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur." dedi.