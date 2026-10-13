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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 13:40

Bakan Şimşek'ten cari açık ve enerji mesajı: 'Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası tarafından açıklanan Ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Ağustosta 4,1 milyar dolar cari fazla verildiğini ve yıllıklandırılmış cari açığın 42,1 milyar dolar gerçekleştiğini belirten Şimşek; ihracattaki artış ve hizmet gelirlerindeki güçlü seyrin katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalacağını vurguladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bakan Şimşek'ten cari açık ve enerji mesajı: 'Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 13:40

Hazine ve Maliye Bakanı , mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngördüklerini belirterek, "Küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde, çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor" ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, (TCMB) tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek'ten cari açık ve enerji mesajı: 'Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz'

Ağustosta 4,1 milyar dolar cari fazla verildiğini, yıllıklandırılmış cari açığın 42,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Şimşek, "Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde, çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, son 26 yılda enerji ithalatına ödenen 1,1 trilyon doların aynı dönemdeki toplam cari açığın 1,6 katına, mevcut brüt dış borç stokunun 2 katına karşılık geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu tablo, yeşil dönüşümün ülkemiz için stratejik önemini ortaya koymaktadır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımların, orta ve uzun vadede küresel fiyat şoklarına karşı dayanıklılığımızı artırmasını ve cari dengeye katkı sağlamasını bekliyoruz. Serbest ticaret anlaşmalarıyla pazar erişimimizi genişletmeye, sağlık turizmi, müteahhitlik, yazılım, eğitim, mühendislik ve tasarım gibi hizmet ihracatı alanlarında rekabet gücümüzü daha da artırmaya ve ihracatta katma değeri yükseltmeye yönelik politikalarımızı sürdürüyoruz."

 

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ETİKETLER
#mehmet şimşek
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#cari açık
#Mal İhracatı
#Enerji Arz Güvenliği
#Hizmet Gelirleri
#Ekonomi
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