TGRT Haber
25°
Ekonomi
 12.09.2025

Bakan Şimşek'ten dikkat çeken açıklama: Küresel rekabet gücümüzü artıracağız!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan cari açık verileri ile ilgili sosyal medyada açıklama yaptı.

Bakan Şimşek'ten dikkat çeken açıklama: Küresel rekabet gücümüzü artıracağız!
AA
12.09.2025
12.09.2025
saat ikonu 14:30

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Temmuzda cari denge 1,8 milyar dolar fazla verdi. Yıllık cari açık 18,8 milyar dolara geriledi.

Dış finansman görünümü de olumlu seyrini sürdürdü. İlk 7 ayda reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 163 ve yüzde 227 seviyesinde gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte daralan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirlerinin katkısıyla yıllık cari dengenin iyileşmesini bekliyoruz. 2025 yılında cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek ve dış finansman kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz. Kapsamlı yapısal reform adımlarımızla verimlilik artışı ve teknoloji odaklı dönüşümü sağlayarak küresel rekabet gücümüzü artıracağız."

https://x.com/memetsimsek/status/1966452046514577639

