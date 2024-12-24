Bakan Şimşek'ten dikkat çeken enflasyon ve hayat pahalılığı açıklaması

24 Aralık 2024 12:09 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:18

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IICEC Konferansı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, IICEC Konferansı'nda yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin ekonomik durumu ve küresel ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, küresel büyümeyi sınırlayan yapısal faktörlerin bulunduğunu ve ABD’nin seçim öncesi taahhütlerinin gelişen ekonomileri olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin dost ülkelerden tedarik gücünü korumasının önemine dikkat çekti, özellikle ABD’deki yeni yönetim ile bu ilişkinin daha da kritik hale gelebileceğini ifade etti.

"YAPISAL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE​ İÇİN ZORUNLU"

Şimşek, küresel borç kaynaklı stresin arttığını ve birçok ülkenin borç faizlerine yaptığı ödemelerin, kritik kamu harcamalarının önünde olduğunu söyledi. Türkiye'nin ise yaşlanmadan zenginleşme fırsatını hala koruduğunun altını çizdi. Ekonomik büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Bakan Şimşek, finansal koşulların şu an zorlayıcı olduğunu ancak bunun geçici olduğunu ve yapısal dönüşümün Türkiye için zorunlu olduğunu vurguladı.

Bakan, kısa vadede sanayicilerin sıkıntılarla karşılaşabileceğini kabul ederken, verimlilik artışı için iş dünyasını teşvik edeceklerini söyledi. 2024 yılı itibariyle özel sektörün hükümetin tavsiyelerini tam olarak dikkate almadığını belirten Şimşek, "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var." diyerek bu sorunları çözmeye yönelik adımlar atacaklarını ifade etti.

ENFLASYON VE KİRA SORUNU

Enflasyonun düşüşe geçtiğini, hanehalkının enflasyon beklentilerinin yüksek olmakla birlikte azalmaya başladığını aktaran Şimşek, kira fiyatları ve ev sahipliği konusunda vatandaşların makul şartlarda barınma imkanlarını sağlayacaklarını söyledi. Ayrıca, bazı yönetilen fiyatların, özellikle akaryakıt fiyatlarının, enflasyonla uyumlu şekilde güncellenip güncellenmeyeceği üzerinde düşünülüyor.

Son olarak, Bakan Şimşek, Türkiye’nin KKM (Kur Korumalı Mevduat) uygulamasından çıkışı sürdüreceğini, TL’ye güvenin arttığını ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu süreçte başarılı bir iş çıkardığını belirterek, sağlıklı ve rasyonel politikalarla yol alacaklarını ifade etti.