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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 12:35

Bakan Şimşek'ten fon yatırımcılarına mesaj: Yasal düzenleme 2027'ye kadar tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri, 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Bakan Şimşek'ten fon yatırımcılarına mesaj: Yasal düzenleme 2027'ye kadar tamamlanacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 12:35

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında şeffaflığı artırmak ve yatırımcı güvenini güçlendirmek amacıyla ilgili kurumlar tarafından önemli düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Şimşek'ten fon yatırımcılarına mesaj: Yasal düzenleme 2027'ye kadar tamamlanacak

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında şeffaflığı artırmak ve yatırımcı güvenini güçlendirmek amacıyla yapılan düzenlemeleri duyurdu.
Sermaye piyasalarında şeffaflığı artırmak ve yatırımcı güvenini güçlendirmek amacıyla önemli düzenlemeler yapılmıştır.
Uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmeleri dikkate alınmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleriyle bilgi akışı güçlendirilmiş ve nihai pay sahipliği daha şeffaf hale getirilmiştir.
Fon Rehberi kapsamında serbest fonların portföylerini haftalık olarak açıklaması sağlanmıştır.
TEFAS'ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulması da düzenlemeler arasındadır.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerinin de dikkate alındığını belirtti. Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleriyle bilgi akışının güçlendirildiğini ve nihai pay sahipliğinin daha şeffaf hale getirildiğini kaydetti.

Ağustos ayı sonunda açıklanan Fon Rehberi kapsamında serbest fonların portföylerini haftalık olarak açıklamasının sağlandığını aktaran Şimşek, TEFAS'ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulmasının da düzenlemeler arasında yer aldığını belirtti.

 

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