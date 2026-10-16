Bakan Şimşek'ten fon yatırımcılarına mesaj: Yasal düzenleme 2027'ye kadar tamamlanacak

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İstanbul
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında şeffaflığı artırmak ve yatırımcı güvenini güçlendirmek amacıyla ilgili kurumlar tarafından önemli düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerinin de dikkate alındığını belirtti. Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleriyle bilgi akışının güçlendirildiğini ve nihai pay sahipliğinin daha şeffaf hale getirildiğini kaydetti.
Ağustos ayı sonunda açıklanan Fon Rehberi kapsamında serbest fonların portföylerini haftalık olarak açıklamasının sağlandığını aktaran Şimşek, TEFAS'ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulmasının da düzenlemeler arasında yer aldığını belirtti.