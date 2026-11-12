Bakan Şimşek'ten Kritik 1 trilyon dolar vurgusu: 'Yeşil dönüşüm tercih değil, zaruret'

Türk Eximbank ev sahipliğinde ve Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Kuruluşu (UKEF) ortaklığıyla Antalya’da gerçekleştirilen COP31 ECA Finans Zirvesi’nin açılışında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Birleşik Krallık İklim Geçişinden Sorumlu Bakanı Katie White önemli mesajlar verdi. Dünyanın yeni taahhütlerden ziyade istihdam ve büyümeye katkı sağlayacak somut projelere ihtiyaç duyduğunu belirten Şimşek, ihracat kredi kuruluşlarının ortak çalışmasının geleceğe dönük kritik faydalar sağlayacağını ifade etti.

20 YILDA 1 TRİLYON DOLARLIK ENERJİ İTHALATI UYARISI

Yeşil dönüşümün rekabetçilik ve ekonomik istikrar açısından taşıdığı hayati öneme değinen Şimşek, Avrupa Birliği'nin devreye soktuğu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"İhracatımızın yüzde 55'ini Avrupa'ya yapıyoruz. Kendinizi karbonsuzlaştıramazsanız ürünlerinizi de satamazsınız. Bu nedenle sanayimizi bu yönde geliştirmemiz, enerjimizi daha verimli kullanmamız ve güvenli enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Geçmiş 20 yılda benzin ve petrol ithalatı için yaklaşık 1 trilyon dolar harcadık. Eğer bu konuda bir şeyler yapmazsak önümüzdeki 20 yılda da bir o kadar harcayacağız. Dolayısıyla yeşil dönüşüm artık bir tercih değil, zaruret."

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE 1,3 TRİLYON DOLARLIK DESTEK HEDEFİ

COP31 kapsamında gelişmiş ülkelerin 2035 yılına kadar gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere 1,3 trilyon dolarlık destek sunmayı hedeflediğini belirten Şimşek, piyasalarda sermaye sıkıntısı bulunmadığını ancak risk algısının maliyetleri artırdığını söyledi. Şimşek, "Gelişmekte olan ülkelerde sermayenin maliyeti çok daha yüksek. Bu ülkelerde yeşil enerji projeleri, gelişmiş ekonomilere kıyasla en az iki kat daha pahalıya mal oluyor. Bunun önemli bir bölümü algılanan riskten kaynaklanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"İKLİM UYGULAMA KÖPRÜSÜ" KURULUYOR

İklim finansmanında fizibilite, izin süreçleri ve lisanslar konusunda uygulama boşlukları bulunduğuna işaret eden Şimşek, bu boşluğu kapatmak amacıyla İklim Uygulama Köprüsü oluşturmaya çalıştıklarını açıkladı. Bu yapının ülkelerin iklim önceliklerini finansmana hazır proje portföylerine dönüştüreceğini belirten Şimşek, kamu harcamalarının özel sektör yatırımlarının önüne geçmemesi gerektiğini, kamunun kolaylaştırıcı rol üstlenip riski paylaşması gerektiğini kaydetti.

EXİMBANK VE ORTAK FİNANSMAN VURGUSU

Ortak finansman modellerinin artık istisna değil bir kural haline gelmesi gerektiğini ifade eden Bakan Şimşek, Türk Eximbank'ın finansmanın yanı sıra know-how ve endüstriyel tasarım tecrübesiyle küresel tedarik zincirlerine önemli kaynak sağladığını belirterek kurumu tebrik etti.

İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE İLE DERİN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Zirvede konuşan Birleşik Krallık İklim Dönüşümü Bakanı Katie White ise COP31'in vaatlerden ziyade uygulamaya ve sonuç almaya odaklanması gerektiğini vurguladı. White, "Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ortaklığın, somut uluslararası iş birliğinin neler başarabileceğini gösterecek şekilde daha da derinleşmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.