Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Uraloğlu: 2053 hedefimiz 38 bin km bölünmüş yol ve net sıfır emisyon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de son 23 yılda yaptıkları çalışmalarla 298,4 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu yatırımlarla ülkemize 1 trilyon 71 milyar dolarlık bir katkı sağlandı, yıllıkta ortalama 1 milyon insanımızın istihdam edilmesine vesile oldu." dedi.

Bakan Uraloğlu: 2053 hedefimiz 38 bin km bölünmüş yol ve net sıfır emisyon
ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Ulaştırma Bölge Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakanlık olarak Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını işlettiklerini bildiren Uraloğlu, "Ülkenin dört bir yanına ulaşmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın yaptığı işler, Türkiye'nin kalkınma hamlesinin lokomotiflerindendir. Altyapı konusunda yaptığımız yatırımlar ülkemizin geleceğine mühür vuruyor. Bakanlık olarak bu gerçeğin farkındayız, milletimizin her bir ferdine, ülkemizin her bir bölgesine hizmet götürmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu: 2053 hedefimiz 38 bin km bölünmüş yol ve net sıfır emisyon

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana "Durmak yok yola devam" dediklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'ı, 'ni, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleriyle beraber İzmir-İstanbul Otoyolu'nu yaptık. Ankara-Niğde Otoyolu'nu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile beraber Çanakkale ve Malkara otoyollarını yaptık. Ordu-Giresun, Rize Artvin havalimanlarını, Çamlıca Kulesi'ni, Kömürhan, Nissibi, Zarova köprülerini, Filyos Limanı'nı yaptık. Zamanlaması birbirine öyle uygun oldu ki limanı bitirdiğimizde doğal gaz keşfi yapıldı ve orası ciddi bir lojistik merkezi oldu. Yakın zamanda orayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile ticari faaliyete de açacağız."

Bakan Uraloğlu: 2053 hedefimiz 38 bin km bölünmüş yol ve net sıfır emisyon

BÖLÜNMÜŞ YOL PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Uraloğlu, raylı sistemlerde şehir içlerinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatarak, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerdeki projelerde de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Son 23 yılda yapılan çalışmalara işaret eden Uraloğlu, "Son 23 yılda yaptığımız çalışmalarla 298,4 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdik. Bu yatırımlar, ülkemize 1 trilyon 71 milyar dolarlık katkı sağladı, yıllıkta ortalama 1 milyon insanımızın istihdam edilmesine vesile oldu. Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 101 kilometreden aldık 29 bin 926 kilometreye çıkardık, bu yıl 30 bin kilometreyi yakalayacağız. Otoyolları 1700 kilometreden 3 bin 800 kilometrelere çıkardık. Sadece 6 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlanırken bugün 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu: 2053 hedefimiz 38 bin km bölünmüş yol ve net sıfır emisyon

Uraloğlu, demir yollarının uzunluğunu 11 bin kilometrelerden 14 bin kilometrelere yükselttiklerini, bunun 2 bin 251 kilometresinin yüksek hızlı tren hattı olduğunu aktararak, 4 bin kilometrelik demir yolu hattında da çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin 2028'e gelmeden yaklaşık 17 bin 500 kilometrelik demir yolu ağına sahip olacağını ifade eden Uraloğlu, demir yollarının yüzde 70'inin altyapısını hem elektrikli hem de sinyalli hale getirdiklerini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu: 2053 hedefimiz 38 bin km bölünmüş yol ve net sıfır emisyon

85 MİLYON YOLCU HEDEFİ

Uraloğlu, ülkedeki havalimanı sayısının 26'dan 58'e çıkarıldığını anımsatarak, "Bugün 132 ülkede 355 noktaya uçuyoruz. Gittiğim ülkedeki muhataplarım Türk Hava Yollarının kendi ülkelerine uçmasını istiyor. Çünkü İstanbul Havalimanı'na bağlandığınız zaman dünyaya bağlanmış oluyorsunuz. Bu havalimanımız günde 1700 uçağın inip kalktığı bir yer. Geçen yıl 80 milyon yolcuyla kapatmıştık. Bu yıl 84-85 milyona çıkmış olacak." dedi.

Bakan Uraloğlu: 2053 hedefimiz 38 bin km bölünmüş yol ve net sıfır emisyon

Türkiye'nin denizcilik alanında dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirten Uraloğlu, iletişim ve haberleşme alanında da ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A'yı uzaya gönderdiklerini, Türksat 7A için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, 5G ihalesinin kısa süre önce yapıldığına işaret ederek, "Bu teknolojinin ülkemize girmesine vesile olduk. Bakanlık olarak yol yaptık, herkesi gideceği yere ulaştırmaya gayret ettik. Verdiğimiz sözü tuttuk ve tutmaya da devam edeceğiz. 2053'e gelindiğinde Türkiye'nin 38 bin kilometre bölünmüş yolu, yaklaşık 29 bin kilometre demir yolu ağı olsun, trafik kazalarını azaltalım ve net sıfır emisyon hedefimizi yakalayalım istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu: 2053 hedefimiz 38 bin km bölünmüş yol ve net sıfır emisyon

Türkiye'nin önemli bir geçiş noktasında bulunduğunu ve Orta Koridor'un en önemli ülkelerinden olduğunu anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimiz doğrultusunda yol almaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz bütün projelerle ülke ekonomisini destekliyoruz. İnsan odaklı, istihdam sağlayan, çevreye duyarlı, bilimsel temellere dayalı, şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkelerini benimseyen, bölgesel ve küresel entegrasyona uyan ve onu göz ardı etmeyen, sürdürülebilir ve kaynaklarımızı verimli şekilde kullanan bir yaklaşımla yolumuza devam etmeye gayret ediyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuza yakışacak bir ulaşım ve haberleşme altyapısını gelecek nesillere bırakacağız."

