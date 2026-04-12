Ekonomi
Bakan Uraloğlu duyurdu! 8 yılda 140 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "8 yılda Başkentray ile 140,3 milyon yolcu taşıdık. Başkentray'ı her gün ortalama 76 bin yolcu kullanıyor, yoğun günlerde bu sayı 115 bine kadar çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 15:01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'ın 8 yılda 140,3 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Başkentray'ın 12 Nisan 2018'de modernize edilerek yeniden hizmete açıldığını anımsattı.

Başkentray ile 8 yıldır metro standardında banliyö işletmeciliği yapıldığını aktaran Uraloğlu, "Proje ile mevcut hat tamamen yenilenip standardı da yükseltildi. Başkentray'ı yüksek hızlı tren, banliyö ve konvansiyonel tren işletmeciliğine uygun inşa ettik. Başkentray ile Kayaş-Sincan güzergahında metro standardında banliyö hizmeti vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, proje kapsamında 24 banliyö istasyonunu metro standardında yeniden inşa ettiklerini belirterek, Eryaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Gar'ını da bu proje kapsamında tamamlayarak Eryaman'da YHT ve banliyö hizmeti vermeye başladıklarını kaydetti.

Başkentray ile hizmet verilen yolcu sayılarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "8 yılda Başkentray ile 140,3 milyon yolcu taşıdık. Başkentray'ı her gün ortalama 76 bin yolcu kullanıyor, yoğun günlerde bu sayı 115 bine kadar çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

'FERAH VE GÜVENLİ BİR SEYAHAT İMKANI SUNULDU'

Uraloğlu, Başkentray'ın modern altyapısı ve yüksek kapasitesiyle başkentte toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturduğunu bildirdi.

Sincan ile Kayaş arasında uzanan yaklaşık 36 kilometrelik hat üzerinde vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Günlük binlerce yolcuya hizmet veren sistemimiz, yoğun saatlerde sıklaştırılan seferlerle bekleme sürelerini minimuma indiriyor. Başkentray sadece bir banliyö hattı değil, aynı zamanda entegre bir ulaşım projesi. Metro, otobüs ve diğer sistemleriyle sağlanan bağlantılarla vatandaşlarımızın şehir içinde kesintisiz ulaşımına katkı sağlıyoruz. Projede erişilebilirlik ve yolcu konforu ön planda tutuldu. Tüm istasyonlar engelli vatandaşların kullanımına uygun şekilde düzenlendi, modern tren setleriyle ferah ve güvenli bir seyahat imkanı sunuldu."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Uraloğlu'ndan '5G' açıklaması: 29 milyonu aştı
Bakan Uraloğlu duyurdu! Kruvaziyer yolcu sayısında rekor
Bakan Uraloğlu duyurdu! Havalimanları 3 ayda yaklaşık 50 milyon yolcu ağırladı
