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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:21

Bakan Uraloğlu duyurdu! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü duyurdu. Projenin tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demir yolu ağına kavuşacağını belirten Bakan Uraloğlu, Ankara-Samsun seyahat süresinin 2,5 saate ineceği müjdesini verirken; hattan yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Ankara-Kırıkkale-- Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin, "Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek. Proje tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşüyor

Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Delice'den başlayarak Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Delice-Çorum arasının temelini 14 Temmuz 2025'te attıklarını hatırlatan Uraloğlu, "3 bin 14 personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz. Bugün itibarıyla genel ilerlememiz yüzde 40'ı aştı" açıklamasında bulundu. 

Bakan Uraloğlu duyurdu! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşüyor

HIZLI TREN KARADENİZ'E UZANACAK
Uraloğlu, hattın devamındaki 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, yer tesliminin ardından şantiye kurulumlarının yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşüyor



'Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz'
Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demir yolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, "Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek. Proje tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz" diye konuştu.
Uraloğlu, hattın Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasında güçlü bir demir yolu bağlantısı oluşturacağını belirterek "Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlayacak" şeklinde konuştu. 

Bakan Uraloğlu duyurdu! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşüyor

8 TÜNEL VE 19 KÖPRÜDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR 

Çalışmalardaki son durumu aktaran Uraloğlu, "Kazı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme sağladık. 8 tünelimizde çalışmalarımız sürerken 31 köprümüzün 19'unda da yapım çalışmalarına devam ediyoruz" dedi. Uraloğlu, aç-kapa yapıları, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

 

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ETİKETLER
#çorum
#Samsun
#abdulkadir uraloğlu
#Ankara Kırıkkale Çorum Samsun Hızlı Tren Hattı
#Delice Çorum
#Ekonomi
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