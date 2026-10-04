Bakan Uraloğlu duyurdu: Trakya'da tarihi gün: Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan demir kapısı olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın en uzun etabında mutlu sona ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacağını bildirdi.

Projenin Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’yi de hızlı tren ağına entegre edeceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Hızlı tren ağımızı Çerkezköy’den Kapıkule’ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Trakya’yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız" dedi.

HEM YOLCU HEM YÜK SÜRESİ KISALIYOR

Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak çift hatlı, elektrikli ve sinyalli inşa edilen hat, bölge ulaşımında adeta yeni bir dönem başlatacak. Projenin devreye girmesiyle birlikte:

Yolcu seyahat süresi: 4 saatten 1,5 saate düşecek.

4 saatten düşecek. Yük taşıma süresi: 8,5 saatten 3,5 saate inecek.

8,5 saatten inecek. Hat kapasitesi: Tam 4 kat artacak.

Tam artacak. Yıllık yolcu kapasitesi: 600 binden 3 milyona çıkacak.

600 binden çıkacak. Yıllık yük kapasitesi: 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona ulaşacak.

DEV YATIRIMIN ÖNE ÇIKAN RAKAMLARI

Bakan Uraloğlu, 353 kilometrelik ray seriminin tamamlandığı proje kapsamında inşa edilen dev altyapı çalışmalarını da sıraladı:

31 köprü ve 2 viyadük

köprü ve viyadük 8 aç-kapa tünel

aç-kapa tünel 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez

alt ve üstgeçit ile menfez Yeni İstasyonlar: Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran’da yeni istasyon binaları inşa edilirken, Kapıkule ve Edirne Gar binaları tamamen yenilendi.

ORTA KORİDOR VE AVRUPA PAZARI İÇİN KRİTİK ADIM

Hattın sadece bir ulaşım projesi değil, uluslararası bir ticaret koridoru olduğunu belirten Uraloğlu, hattın Türkiye’nin doğu-batı ve kuzey-güney eksenindeki lojistik gücünü pekiştireceğini vurguladı:

"Halkalı-Kapıkule Hattımız, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin Avrupa bağlantısını güçlendiriyoruz. Bu hat, sanayi bölgelerimiz ile limanlarımızın Avrupa pazarlarına erişimini muazzam şekilde hızlandıracak."

Sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini azaltmak amacıyla Kapıkule Gar sahasındaki hat uzunluğu 14 bin 840 metreden 29 bin 680 metreye çıkarılırken, tren kabul yol sayısı da 23'ten 42'ye yükseltildi. Projenin Ispartakule-Çerkezköy ve Halkalı bağlantı etaplarındaki yapım çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.