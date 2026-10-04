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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 13:07

Bakan Uraloğlu duyurdu: Trakya'da tarihi gün: Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete gireceğini duyurdu. Dev projenin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul ile Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 13:07

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan demir kapısı olan Halkalı- Hızlı Tren Hattı’nın en uzun etabında mutlu sona ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , projenin 153 kilometrelik -Kapıkule kesiminin 9 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı ’ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacağını bildirdi.

Projenin Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’yi de hızlı tren ağına entegre edeceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Hızlı tren ağımızı Çerkezköy’den Kapıkule’ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. ’yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Trakya'da tarihi gün: Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

HEM YOLCU HEM YÜK SÜRESİ KISALIYOR

Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak çift hatlı, elektrikli ve sinyalli inşa edilen hat, bölge ulaşımında adeta yeni bir dönem başlatacak. Projenin devreye girmesiyle birlikte:

  • Yolcu seyahat süresi: 4 saatten 1,5 saate düşecek.
  • Yük taşıma süresi: 8,5 saatten 3,5 saate inecek.
  • Hat kapasitesi: Tam 4 kat artacak.
  • Yıllık yolcu kapasitesi: 600 binden 3 milyona çıkacak.
  • Yıllık yük kapasitesi: 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona ulaşacak.

DEV YATIRIMIN ÖNE ÇIKAN RAKAMLARI

Bakan Uraloğlu, 353 kilometrelik ray seriminin tamamlandığı proje kapsamında inşa edilen dev altyapı çalışmalarını da sıraladı:

  • 31 köprü ve 2 viyadük
  • 8 aç-kapa tünel
  • 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez
  • Yeni İstasyonlar: Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran’da yeni istasyon binaları inşa edilirken, Kapıkule ve Edirne Gar binaları tamamen yenilendi.
Bakan Uraloğlu duyurdu: Trakya'da tarihi gün: Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

ORTA KORİDOR VE AVRUPA PAZARI İÇİN KRİTİK ADIM

Hattın sadece bir ulaşım projesi değil, uluslararası bir ticaret koridoru olduğunu belirten Uraloğlu, hattın Türkiye’nin doğu-batı ve kuzey-güney eksenindeki lojistik gücünü pekiştireceğini vurguladı:

"Halkalı-Kapıkule Hattımız, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin Avrupa bağlantısını güçlendiriyoruz. Bu hat, sanayi bölgelerimiz ile limanlarımızın Avrupa pazarlarına erişimini muazzam şekilde hızlandıracak."

Bakan Uraloğlu duyurdu: Trakya'da tarihi gün: Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

Sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini azaltmak amacıyla Kapıkule Gar sahasındaki hat uzunluğu 14 bin 840 metreden 29 bin 680 metreye çıkarılırken, tren kabul yol sayısı da 23'ten 42'ye yükseltildi. Projenin Ispartakule-Çerkezköy ve Halkalı bağlantı etaplarındaki yapım çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

 

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ETİKETLER
#Trakya
#Recep Tayyip Erdoğan
#abdulkadir uraloğlu
#çerkezköy
#kapıkule
#Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Hattı
#Çerkezköy Kapıkule
#Ekonomi
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