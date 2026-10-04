Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 7A için tarih belli oldu

Türkiye, uzay teknolojileri ve haberleşme alanındaki yerli hamlelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST heyecanına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yeni yerli uydusu Türksat 7A projesindeki son durumu açıkladı.

Türksat 7A'da bulunması gereken teknik özelliklerin tamamlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, projenin üretim aşamasına geçilmesi için gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade etti.

"TÜRKŞAT 7A'YI BİRKAÇ YIL İÇİNDE UZAYDA GÖRECEĞİZ"

Türksat 6A deneyiminin ardından yerli üretim kapasitesinin arttığını belirten Uraloğlu, üretim takvimine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Daha önce Türksat 6A'yı birlikte ürettiğimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TÜBİTAK ve bir özel firmamızla gerekli görüşmeleri tamamladık. Yıl sonu gelmeden üretim sürecini resmi olarak başlatmış olacağız. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz Türksat 7A uydusunu da inşallah birkaç yıl içinde uzayda görev yaparken görmüş olacağız."

GÖZLER TÜRKSAT BİRUNİ VE IAC 2026 KONGRESİ'NDE

Katar ile yapılan uydu anlaşmasını da hatırlatan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Türksat Biruni" adı verilen uydunun da yakın zamanda uzaya fırlatılacağını bildirdi. Hem kendi uydularını üretmeye hem de ihtiyaç dahilinde küresel tedarikçilerden uygun uyduları almaya devam edeceklerini belirten Uraloğlu, Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) katılarak küresel ölçekteki bilgi ve birikimlerden faydalanacaklarını söyledi.