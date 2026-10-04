Diploma artık yetmeyecek! Uzman isimden kritik yapay zeka uyarısı: İşinizi kaybetmemek için bu hataya düşmeyin

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yapay zekanın çalışma hayatındaki etkisi giderek artıyor. Gelecek dönemde çalışanlarda aranacak beceriler de gittikçe değişiyor. Eğitim bilimci ve yazar Doç. Dr. Özgür Bolat, üniversite diplomasının tek başına yeterli olmayacağına dikkat çekti. Farklı düşünme, problem çözme ve doğru karar verme becerilerinin belirleyici olacağını belirten Bolat, “Yapay zekâ kimseyi tek başına işsiz bırakmayacak; ama düşünmeyi yapay zekâya devreden işsiz kalabilir” dedi.
Yapay zeka çağında rekabetin teknolojiyi kullananlarla düşünme sorumluluğunu yapay zekaya devredenler arasında yaşanacağını belirten Bolat, “Yapay zeka kimseyi tek başına işsiz bırakmayacak; ama düşünmeyi yapay zekâya devreden işsiz kalabilir” dedi.
Yapay zekanın bilgi üretme kapasitesinin artmasıyla bilgiyi anlamlandırma ve doğru kararlara dönüştürme becerilerinin önem kazanacağını belirten Bolat, üniversite diplomasının tek başına yetkinlik göstergesi olmaktan giderek uzaklaştığını söyledi. Bolat, “Diploma kapıyı açabilir, ancak o kapıdan girdikten sonra ilerlemeyi insanların becerileri belirleyecek” ifadelerini kullandı.
İşverenlerin artık mezuniyet belgesinden çok adayların yetkinliklerini sorguladığını kaydeden Bolat, yapay zeka desteğiyle başarılı görünen bir iş ortaya koyan öğrencilerin aynı problemi tek başlarına çözmekte zorlanabileceğine dikkat çekti. Diplomanın bir yetkinlik belgesinden çok katılım belgesine dönüştüğünü ifade eden Bolat, geleceğin çalışanlarında öğrenme çevikliği, muhakeme ve güvenilir iş birliğinin öne çıkacağını belirtti.
Teknolojik okuryazarlığın yanı sıra analitik düşünme, problem çözme, merak, öz yönetim, iletişim, etik muhakeme ve sentez becerilerinin önem kazanacağını vurgulayan Bolat, yapay zekanın çok sayıda bilgi üreteceğini, asıl değerin ise bu bilgileri bir araya getirerek anlamlandırabilmekte olduğunu söyledi. Bolat, “Yapay zekâ çok sayıda bilgi üretecek. Değerli insan, bu bilgiyi bir araya getirip ‘Bütün bunlar bizim problemimiz açısından ne anlama geliyor?’ diyebilen kişi olacak. Onun için önce eğitim sistemine sonra gençlere şunu söylemeliyiz: Bize ne bildiğini değil, ne yapabildiğini göster” diye konuştu.
Farkın yapay zekayı kullananlarla kullanmayanlar arasında olmayacağını söyleyen Bolat, "Fark, yapay zekâyla düşünenlerle düşünmeyi yapay zekâya devredenler arasında olacak. Yapay zekâ kimseyi tek başına işsiz bırakmayacak; ama düşünmeyi yapay zekâya devreden işsiz kalabilir” ifadelerini kullandı.
Dünya Ekonomik Forumu'nun Geleceğin Meslekleri 2025 raporuna da değinen Bolat, çalışanların mevcut becerilerinin yüzde 39'unun 2030'a kadar dönüşeceğini ya da geçerliliğini yitireceğini söyledi.
Rapora göre her 100 çalışandan 59'unun yeniden eğitime ihtiyaç duyacağının öngörüldüğüne dikkati çeken Bolat, işverenlerin yüzde 63'ünün beceri açığını iş dünyasındaki dönüşümün önündeki en büyük engel olarak gördüğünü belirtti. Bolat, raporda en fazla önem verilen temel becerinin analitik düşünme olarak öne çıktığını ifade etti.