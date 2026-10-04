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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 10:06

Diploma artık yetmeyecek! Uzman isimden kritik yapay zeka uyarısı: İşinizi kaybetmemek için bu hataya düşmeyin

Yapay zeka çağında iş hayatında diplomanın tek başına yeterli olmayacağını belirten Eğitim bilimci Doç. Dr. Özgür Bolat, "Düşünmeyi yapay zekaya devreden işsiz kalabilir” dedi. Bolat, gelecekte analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin öne çıkacağını söyledi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Diploma artık yetmeyecek! Uzman isimden kritik yapay zeka uyarısı: İşinizi kaybetmemek için bu hataya düşmeyin
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 10:06

Yapay zekanın çalışma hayatındaki etkisi giderek artıyor. Gelecek dönemde çalışanlarda aranacak beceriler de gittikçe değişiyor. Eğitim bilimci ve yazar Doç. Dr. Özgür Bolat, üniversite diplomasının tek başına yeterli olmayacağına dikkat çekti. Farklı düşünme, problem çözme ve doğru karar verme becerilerinin belirleyici olacağını belirten Bolat, “Yapay zekâ kimseyi tek başına işsiz bırakmayacak; ama düşünmeyi yapay zekâya devreden işsiz kalabilir” dedi.

HABERİN ÖZETİ

Diploma artık yetmeyecek! Uzman isimden kritik yapay zeka uyarısı: İşinizi kaybetmemek için bu hataya düşmeyin

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Eğitim bilimci ve yazar Doç. Dr. Özgür Bolat, yapay zeka çağında üniversite diplomasının tek başına yeterli olmayacağını, asıl belirleyicinin farklı düşünme, problem çözme ve doğru karar verme gibi beceriler olacağını vurguluyor.
Yapay zekanın bilgi üretme kapasitesi artarken, bilgiyi anlamlandırma ve doğru kararlara dönüştürme becerileri önem kazanacak.
Diploma, yetkinlik göstergesi olmaktan çok katılım belgesine dönüşüyor; işverenler adayların yetkinliklerini sorguluyor.
Geleceğin çalışanlarında öğrenme çevikliği, muhakeme ve güvenilir iş birliği öne çıkacak.
Asıl fark, yapay zekayı kullananlarla değil, düşünmeyi yapay zekaya devredenlerle düşünmeyi birlikte kullananlar arasında olacak.
Dünya Ekonomik Forumu'na göre, çalışanların mevcut becerilerinin %39'u 2030'a kadar dönüşecek veya geçerliliğini yitirecek ve her 100 çalışanın 59'u yeniden eğitime ihtiyaç duyacak.
İşverenlerin %63'ü beceri açığını iş dünyasındaki dönüşümün önündeki en büyük engel olarak görüyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

çağında rekabetin teknolojiyi kullananlarla düşünme sorumluluğunu yapay zekaya devredenler arasında yaşanacağını belirten Bolat, “Yapay zeka kimseyi tek başına işsiz bırakmayacak; ama düşünmeyi yapay zekâya devreden işsiz kalabilir” dedi.

Diploma artık yetmeyecek! Uzman isimden kritik yapay zeka uyarısı: İşinizi kaybetmemek için bu hataya düşmeyin

DİPLOMA KAPIYI AÇAR AMA YA SONRASI...

Yapay zekanın bilgi üretme kapasitesinin artmasıyla bilgiyi anlamlandırma ve doğru kararlara dönüştürme becerilerinin önem kazanacağını belirten Bolat, üniversite diplomasının tek başına yetkinlik göstergesi olmaktan giderek uzaklaştığını söyledi. Bolat, “Diploma kapıyı açabilir, ancak o kapıdan girdikten sonra ilerlemeyi insanların becerileri belirleyecek” ifadelerini kullandı.

İşverenlerin artık mezuniyet belgesinden çok adayların yetkinliklerini sorguladığını kaydeden Bolat, yapay zeka desteğiyle başarılı görünen bir iş ortaya koyan öğrencilerin aynı problemi tek başlarına çözmekte zorlanabileceğine dikkat çekti. Diplomanın bir yetkinlik belgesinden çok katılım belgesine dönüştüğünü ifade eden Bolat, geleceğin çalışanlarında öğrenme çevikliği, muhakeme ve güvenilir iş birliğinin öne çıkacağını belirtti.

Diploma artık yetmeyecek! Uzman isimden kritik yapay zeka uyarısı: İşinizi kaybetmemek için bu hataya düşmeyin

“BİZE NE BİLDİĞİNİ DEĞİL, NE YAPABİLDİĞİNİ GÖSTER”

Teknolojik okuryazarlığın yanı sıra analitik düşünme, problem çözme, merak, öz yönetim, iletişim, etik muhakeme ve sentez becerilerinin önem kazanacağını vurgulayan Bolat, yapay zekanın çok sayıda bilgi üreteceğini, asıl değerin ise bu bilgileri bir araya getirerek anlamlandırabilmekte olduğunu söyledi. Bolat, “Yapay zekâ çok sayıda bilgi üretecek. Değerli insan, bu bilgiyi bir araya getirip ‘Bütün bunlar bizim problemimiz açısından ne anlama geliyor?’ diyebilen kişi olacak. Onun için önce eğitim sistemine sonra gençlere şunu söylemeliyiz: Bize ne bildiğini değil, ne yapabildiğini göster” diye konuştu.

Farkın yapay zekayı kullananlarla kullanmayanlar arasında olmayacağını söyleyen Bolat, "Fark, yapay zekâyla düşünenlerle düşünmeyi yapay zekâya devredenler arasında olacak. Yapay zekâ kimseyi tek başına işsiz bırakmayacak; ama düşünmeyi yapay zekâya devreden işsiz kalabilir” ifadelerini kullandı.

Diploma artık yetmeyecek! Uzman isimden kritik yapay zeka uyarısı: İşinizi kaybetmemek için bu hataya düşmeyin

ÇALIŞANLARIN BECERİLERİNİN YÜZDE 39'U DÖNÜŞECEK

'nun Geleceğin Meslekleri 2025 raporuna da değinen Bolat, çalışanların mevcut becerilerinin yüzde 39'unun 2030'a kadar dönüşeceğini ya da geçerliliğini yitireceğini söyledi.

Rapora göre her 100 çalışandan 59'unun yeniden eğitime ihtiyaç duyacağının öngörüldüğüne dikkati çeken Bolat, işverenlerin yüzde 63'ünün beceri açığını iş dünyasındaki dönüşümün önündeki en büyük engel olarak gördüğünü belirtti. Bolat, raporda en fazla önem verilen temel becerinin analitik düşünme olarak öne çıktığını ifade etti.

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ETİKETLER
#yapay zeka
#dünya ekonomik forumu
#Üniversite Diploması
#Özgür Bolat
#Geleceğin Meslekleri 2025
#Yaşam
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