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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:30

Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye, Tanzanya'ya 100 yük vagonu ihraç edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli imkanlarla üretilen 100 yük vagonunun Tanzanya sınırlarına ihraç edileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Üreteceğimiz vagonlarımızla, Tanzanya'nın demir yolu yük taşımacılığına katkı sağlayacağız" dedi.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye, Tanzanya'ya 100 yük vagonu ihraç edecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tanzanya'ya daha önce gerçekleştirilen DE10000 tipi ana hat lokomotif ihracatının ardından, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ. (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilecek 100 yük vagonunu daha ihraç etmeye hazırlandıklarını belirterek, "Üreteceğimiz vagonlarımızla, Tanzanya'nın demir yolu yük taşımacılığına katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, TÜRASAŞ tarafından Tanzanya'ya ihraç edilmek üzere üretilecek Sggmrs tipi 100 adet yük vagonuna ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye, Tanzanya'ya 100 yük vagonu ihraç edecek

Tanzanya'ya daha önce gerçekleştirilen DE10000 tipi ana hat lokomotifi ihracatının ardından aynı ülkeye bir yıl içinde ikinci demir yolu aracı dış satımının yapılacağını aktaran Uraloğlu, "TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilecek 100 yük vagonumuzu Tanzanya'ya ihraç etmeye hazırlanıyoruz. TÜRASAŞ'ın üretim kabiliyetini, yeni ihracatlarla uluslararası pazarlara taşımayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRASAŞ SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE ÜRETİLECEK

Uraloğlu, Tanzanya'ya ihraç edilecek Sggmrs tipi 100 yük vagonunun TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde üretileceğini, böylece söz konusu ilin üretim kapasitesinin ihracata yönelik olarak da değerlendirileceğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye, Tanzanya'ya 100 yük vagonu ihraç edecek

İhraç edilecek yük vagonlarının teknik özelliklerine değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sggmrs tipi yük vagonlarımız, 109 ton taşıma kapasitesine sahip olacak. 6 akslı ve yaklaşık 21 metre uzunluğundaki vagonlarımız, farklı uzunluklardaki konteynerlerin taşınmasına uygun olarak üretilecek. Üreteceğimiz vagonlarımızla, Tanzanya'nın demir yolu yük taşımacılığına katkı sağlayacağız."

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