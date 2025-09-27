Menü Kapat
19°
SON DAKİKA!
Ekonomi
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni tünelle 50,7 milyon TL tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amasya'da Aydınca Varyantı ve Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, "Zorlu coğrafyalarda yüksek dağları ve derin vadileri aşarak doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladık." dedi.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 17:31

Ulaştırma ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'da Aydınca Varyantı ve Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Amasya'nın, kuzey-güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere bağlayan, doğu-batı yönünde ise İran sınırından Bulgaristan'a uzanan kuzey hattında stratejik konuma sahip olduğunu söyledi.

Amasya'nın hızla gelişen sosyoekonomik yapısının altyapısında yeni yatırımları zorunlu kıldığını belirten Uraloğlu, "Bu noktada Amasya ile Turhal arasında hayata geçirdiğimiz Aydınca Varyantı ve Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'ni sizlerin hizmetine sunmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. 1010 metre uzunluğunda çift tüplü, bitümlü sıcak karışım kaplama standardındaki Şehit Ahmet Özsoy Tüneli, 2,8 kilometrelik bağlantı yolları ve 12 metre uzunluğundaki alt geçit köprüsüyle toplam 3,8 kilometrelik bir proje. Bu projeyle keskin virajı ortadan kaldırarak yolu daha düzgün ve güvenli hale getirdik. Aydınca yerleşkesindeki transit trafiği dışa aldık." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni tünelle 50,7 milyon TL tasarruf

TRAFİK SORUNLARI EN AZA İNDİRİLDİ

Samsun'dan başlayıp Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya uzanan aksında ticaret ve turizm merkezlerine ulaşımı kolaylaştırarak bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkı sunduklarına işaret eden Uraloğlu, özellikle zorlu kış şartlarında trafiği aksatan sorunları en aza indirdiklerini vurguladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni tünelle 50,7 milyon TL tasarruf

Uraloğlu, şöyle devam etti: "Güzergahı 1,1 kilometre kısaltarak konforlu ve kesintisiz ulaşım sağladık. Böylece zamandan 30,6 milyon lira, akaryakıttan 20,1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 50,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu yıllık 1178 ton azaltarak Amasya'nın güzel doğasını koruyacağız. Ayrıca altını çizmek istiyorum ki bu tünelimiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde TÜRKSAT'ta televizyon yayınlarını kesintisiz sürdürmek için canını feda eden kahraman şehitlerimizden Ahmet Özsoy'un adını taşıyor. Onun aziz hatırasını bu eserde yaşatmaktan onur duyuyoruz. Değerli ailesine de saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Uraloğlu, "Yol medeniyettir, sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet ve dünya ile bütünleşme demektir." anlayışıyla son 23 yılda Türkiye'nin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattıklarını dile getirerek, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını 29 bin 878 kilometreye çıkardıklarını, 1714 kilometre olan otoyol ağını ise 3 bin 796 kilometreye yükselttiklerini anlattı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni tünelle 50,7 milyon TL tasarruf

BADAL TÜNELİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Bugün 77 ili güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduklarının altını çizen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zorlu coğrafyalarda yüksek dağları ve derin vadileri aşarak doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladık. 2002'ye kadar 80 yılda sadece 50 kilometre inşa edilmişken, biz bu uzunluğu 15 kattan fazla artırarak 825 kilometreye çıkardık. Dile kolay, tam 825 kilometre tünel ama birileri bu yatırımları, bu hizmetleri inatla görmek istemiyor. Maalesef bazı çevrelerin Amasya'da hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biri olan Badal Tüneli ile ilgili ortaya attığı asılsız iddiaları görüyoruz. 'Badal Tüneli'nin sadece 21 saniye zaman kazandırdığı' iddiasıyla bu değerli projeyi küçümsemeye çalışıyorlar. Hayatlarında taş üstüne taş koymayanlar, bizleri boş iş yapmakla suçluyor. Karalamak ne kadar kolay değil mi? Ama Badal Tüneli'nin kıymetini o yolu yaz kış, gece gündüz kullanan bölgedeki sakinlerimiz, kamyon, tır ve otobüs kullanan uzun yol şoförlerimiz bilir. Oradaki heyelan riskini ve altından akan suyu da bilmezler. Badal Tüneli sürücülerin korkulu rüyası olan, kaza kara noktası olarak bilinen bir geçidi baypas etti. Özellikle kış aylarında kar ve buzlanmanın yol açtığı kazaları, yarma şevlerinden düşen taşların oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırıyor. Ayrıca Amasya'ya ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmesinin yanında doğu-batı yönünde İran sınırından Bulgaristan sınırına kadar Anadolu'yu kateden kuzey hattında bulunması bakımından ülkemizin bölgeler ve uluslararası taşımacılık hizmetlerine de önemli katkılar veriyor."

6 PROJEDE KRİTİK ÇALIŞMA

Bakan Uraloğlu, Amasya'da Çorum-Mecitözü-Amasya, Ladik-Taşova, Amasya-Göynücek yolları ve Amasya-Turhal arası ikmal işi gibi 6 projede çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni tünelle 50,7 milyon TL tasarruf

Şehit Ahmet Özsoy Tüneli ve Aydınca Varyantı'nın sadece bir mühendislik eseri değil, Amasya'nın geleceğine açılan bir kapı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu tünel sadece dağları delen bir yol yapısı değil, üretimin, ticaretin, turizmin ve birliğin yaşam damarı, bölgenin ticaretini canlandıracak, turizmini güçlendirecek ve insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek bir yatırımdır. Amasya'nın ulaşım ağını güçlendiren, bölgenin potansiyelini ortaya çıkaran bir köprü niteliğindedir." diye konuştu. Uraloğlu, konuşmasının ardından Togg'un şoför koltuğuna oturarak açılışını gerçekleştirdiği Aydınca Varyantı ve Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nden geçti.

